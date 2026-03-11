Trong tập phát sóng ngày 10/3 của chương trình Can't Do It Alone, diễn viên hài Lee Soo Ji (41 tuổi) đã chia sẻ về trải nghiệm từng bị lừa tiền thuê nhà.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Jun Hyun Moo, Choo Sung Hoon, Lee Soo Ji và nữ diễn viên Lee Se Hee trong chuyến du lịch tại Busan.

Diễn viên hài Lee Soo Ji.

Trong một trò chơi lựa chọn giữa “núi” và “biển”, Lee Soo Ji và Jun Hyun Moo chọn biển, trong khi Lee Se Hee cùng Kim Kwang Kyu chọn núi. Khi nghe Kim Kwang Kyu đùa rằng cô nên mua một căn nhà hướng biển, Lee Soo Ji bất ngờ tiết lộ bản thân từng là nạn nhân của vụ lừa đảo với số tiền thiệt hại khoảng 400 triệu won (khoảng 7,1 tỷ đồng).

Nữ nghệ sĩ cho biết cô từng ký hợp đồng thuê một căn nhà đang trong quá trình xây dựng, nhưng sau 3 năm công trình vẫn chưa hoàn thành. “Tôi đã viết đơn xin hủy hợp đồng 3-4 lần để chuyển đi nhưng họ vẫn không trả lại tiền”, cô chia sẻ.

Lee Soo Ji thừa nhận thời điểm đó cô cảm thấy như “cả thế giới sụp đổ”. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ quyết định tự động viên bản thân "phải bắt đầu lại từ đầu”.

Lee Soo Ji trong chương trình "Can't Do It Alone":

Lee Soo Ji sinh năm 1985 tại Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp ĐH Kyung Hee Cyber và được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình hài nổi tiếng Gag Concert. Với lối diễn xuất duyên dáng, cô nhanh chóng trở thành một trong những nữ nghệ sĩ hài được yêu thích trên truyền hình Hàn Quốc.

Về đời tư, Lee Soo Ji kết hôn năm 2018 với một người ngoài ngành giải trí và hiện có 1 con trai.

Nguồn: Money Today