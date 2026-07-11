Một nguồn tin từng tiết lộ Từ Hy Viên sở hữu nhiều bất động sản giá trị bao gồm 1 căn nhà sang trọng ở Đài Bắc (Trung Quốc) trị giá 12 triệu USD (khoảng 300 tỷ đồng), 1 phòng trưng bày nghệ thuật khoảng 7,5 triệu USD (khoảng 187 tỷ đồng).

Từ Hy Viên (đeo kính) bên mẹ và em gái Từ Hy Đệ.

Tuy nhiên, bà Hoàng Xuân Mai, mẹ diễn viên mới đây cho biết tiền tiết kiệm thực tế của cô còn lại rất ít. Theo bà, dù kiếm được nhiều tiền thời hoàng kim, con gái đã tiêu tốn không ít từ khi kết hôn và theo đuổi vụ kiện nhiều năm với chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi.

Từ khi Từ Hy Viên qua đời, bà Hoàng Xuân Mai vẫn ở tại nhà nữ diễn viên. Căn nhà có giá trị lên tới 210 triệu Đài tệ (hơn 171 tỷ đồng) nhưng đã bị vay thế chấp ngân hàng khi diễn viên còn sống.

"Có lẽ lần sau gặp lại, tôi sẽ phải ngủ ngoài đường", bà Mai nói. Bà lên tiếng "cầu cứu", tiết lộ bản thân có thể phải dọn ra ngoài vì không có tiền trả ngân hàng.

Căn biệt thự này vốn được Từ Hy Viên mua trước khi kết hôn với mục đích dành tặng mẹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên qua đời khi chưa kịp hoàn tất thủ tục sang tên cũng như thanh toán, vì vậy bà Mai không phải là người thừa kế hợp pháp.

Diễn viên qua đời đột ngột khi đi du lịch Nhật Bản.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, bước vào làng giải trí Hoa ngữ từ năm 18-19 tuổi khi thành lập nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ. Năm 2001, tên tuổi cô vụt sáng khắp châu Á với vai Sam Thái trong bộ phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan. Từ khi kết hôn, cô ngừng đóng phim để sinh con, chăm lo gia đình.

Sau khi ly hôn Uông Tiểu Phi năm 2021, cô tập trung chăm sóc con cái và kết hôn với DJ Koo vào năm 2022. Ngày 2/2/2025, nữ diễn viên qua đời khi du lịch tại Nhật Bản do biến chứng cúm và viêm phổi.

Từ Hy Viên trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu