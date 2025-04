Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa trở thành ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý I/2025 sớm nhất toàn ngành.

LPBank được biết đến là ngân hàng mạnh tay trong việc tinh gọn bộ máy nhân sự thời gian qua.

Kết quả này thể hiện qua việc số lượng CBNV tính đến 31/3/2025 là 9.570 người, giảm mạnh 1.619 người (tương đương 14,46%) so với con số tại thời điểm 31/12/2024.

Trong khi đó, chi phí cho nhân viên trong quý I năm nay cũng giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái còn 732,8 tỷ đồng.

Trong đó, chi lương và phụ cấp 657 tỷ đồng (giảm 7%), các khoản chi đóng góp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN,…) cũng vì thế mà giảm tới 26,6% so với cùng kỳ.

LPBank báo lãi trước thuế quý I/2025 gần 3.175 tỷ đồng. Ảnh: LPBank.

Dù cắt giảm mạnh nhân sự nhưng thu nhập bình quân trong quý I của nhân viên LPBank lại tăng so với mức thu nhập bình quân của năm 2024.

Cụ thể, thu nhập bình quân (lương, thưởng) nhân viên LPBank trong quý I/2025 là 24,63 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,81 triệu đồng/tháng so với mức thu nhập bình quân của năm 2024. Trong đó, riêng tiền lương bình quân là 22,08 triệu đồng/người/tháng.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I, LPBank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục 3.175 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Với dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 352 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm đạt mức 6,2%/năm so với cuối năm 2024, mức rất cao so với trung bình toàn ngành (khoảng 2,5%). So với cùng kỳ năm 2024, tăng trưởng tín dụng của LPBank lên tới gần 15%.

Theo phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh, cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ chiếm 2,83% khiến LPBank trở thành một trong những ngân hàng có tỷ trọng cho vay BĐS thấp nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, huy động vốn từ khách hàng đạt 293.155 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2024.