Vẻ đẹp của nghề từ những giá trị trao gửi và sự kiên trì

Thành công của một tư vấn viên tài chính thường dễ được nhìn thấy qua doanh số hay những danh hiệu. Nhưng đằng sau những cột mốc ấy còn là một hành trình dài tích lũy tri thức, xây dựng niềm tin và tạo ra giá trị cho khách hàng – những yếu tố giúp một công việc từng bước trở thành sự nghiệp.

Nhìn lại 26 năm đồng hành cùng Prudential từ những ngày đầu bảo hiểm nhân thọ phát triển tại Việt Nam, chị Lê Thị Kim Hồng (Tư vấn viên MDRT & Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Việt Nam) vẫn không khỏi xúc động khi nhớ về điểm khởi đầu của mình.

Tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, chị chọn trở về Gò Công với mong muốn góp phần thay đổi cuộc sống tại quê hương bằng việc giúp người dân hình thành thói quen tích lũy và chủ động dự phòng tài chính. Chị Hồng chia sẻ: "Một hợp đồng bảo hiểm tuy nhỏ nhưng giúp từng gia đình có quỹ dự phòng, giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Nhiều người như thế thì đất nước mình sẽ phồn vinh, quê hương mình sẽ phát triển."

Ở thời điểm công nghệ chưa phát triển, có hợp đồng khiến chị phải vượt quãng đường 70km giữa TP.HCM và Gò Công tới 8 lượt đi và về để hoàn thiện hồ sơ. Điều giữ chị lại với nghề qua những khó khăn ban đầu chính là niềm tin rằng mỗi giải pháp tài chính trao đi có thể góp phần bảo vệ tương lai của một gia đình.

Chị Lê Thị Kim Hồng, Tư vấn viên MDRT & Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Việt NamViệt Nam

Đồng quan điểm về giá trị cốt lõi của nghề, chị Nguyễn Thị Kim Quyên, Tư vấn viên MDRT & Quản lý Tư vấn viên RED+ chia sẻ rằng bản chất của nghề vượt xa khỏi câu chuyện thu nhập. Với chị, 7 năm gắn bó với Prudential cũng giúp chị nhận ra muốn đi đường dài, năng lực thôi chưa đủ: "Nếu muốn đi một con đường lâu dài với nghề, chị nghĩ tất cả mọi thứ mình làm đều phải xuất phát từ sự chân thật."

Chị Nguyễn Thị Kim Quyên, Tư vấn viên MDRT & Quản lý Tư vấn viên RED+

Còn chị Phạm Thị Mỹ Xuân, Tư vấn viên MDRT, từ một mẹ bỉm sữa bước ra khỏi vùng an toàn đến hành trình 12 năm với nghề, chị luôn xem quyền lợi khách hàng là kim chỉ nam. Sự tự tin và bản lĩnh hôm nay được chị xây dựng qua từng năm trau dồi kiến thức và đồng hành cùng hàng trăm gia đình.

Ba xuất phát điểm khác nhau, ba hành trình khác nhau, nhưng cùng cho thấy một điểm chung: sự nghiệp bền vững không được tạo nên bởi những bước tiến chớp nhoáng, mà bằng giá trị đủ lớn để một người muốn tiếp tục theo đuổi.

Chị Phạm Thị Mỹ Xuân, Tư vấn viên MDRT Prudential Việt Nam

Khởi đầu từ vị thế tiên phong và góc nhìn mới từ thế hệ trẻ

Với những người trẻ còn đang tìm kiếm hướng đi cho sự nghiệp, những hành trình thực tế của những tư vấn viên ưu tú tại Prudential cũng phần nào trả lời được câu hỏi: “Liệu tư vấn tài chính có phải một nghề có thể nghiêm túc theo đuổi lâu dài?”.

Tại sự kiện trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp The 1 MasterClass diễn ra vào tháng 08 vừa qua, thuộc khuôn khổ chiến dịch “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” do Prudential phối hợp tổ chức, nhiều bạn trẻ đã có cơ hội tiếp cận nghề từ một góc nhìn thực tế hơn. Một số chia sẻ rằng họ từng trải qua cảm giác công việc “bình bình”, thiếu bước tiến mới và mong muốn tìm kiếm một môi trường có lộ trình phát triển rõ ràng hơn.

Từ câu chuyện của những người đã đi trước, nhiều bạn trẻ đã nhận ra nghề tư vấn tài chính không đơn thuần là một công việc bán hàng hay tạo thu nhập. Đó có thể là một sự nghiệp nghiêm túc, nơi mỗi người cần liên tục đầu tư vào kiến thức, kỹ năng, uy tín cá nhân và khả năng tạo dựng niềm tin với khách hàng. Nhưng để đi đường dài, nỗ lực cá nhân cần đi cùng một nền tảng đủ vững để mỗi người biết mình bắt đầu từ đâu, cần phát triển điều gì và có thể tiến xa đến đâu.

Sự kiện The 1 MasterClass thu hút thế hệ trẻ tìm kiếm con đường phát triển sự nghiệp bền vững

Thông qua chiến dịch “Khởi đầu từ vị thế tiên phong”, Prudential đang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ tư vấn viên từ đào tạo chuyên môn, lộ trình thăng tiến đến công nghệ và môi trường làm việc, hướng tới phát triển một thế hệ tư vấn viên tài chính ngày càng chuyên nghiệp.

Đây cũng là nền tảng cần thiết trong bối cảnh khách hàng ngày càng hiểu biết và có yêu cầu cao hơn trong việc tìm kiếm các giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính cho bản thân và gia đình. Ngày nay, người tư vấn viên tài chính không chỉ cần hiểu sản phẩm mà còn phải liên tục nâng cao chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và khả năng đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Ông Cyrus Hsu, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Kênh Đại lý Prudential Việt Nam, nhấn mạnh: "Phát triển đội ngũ tư vấn viên chất lượng cao là chiến lược đầu tư trọng tâm và dài hạn của Prudential. Thông qua chiến dịch 'Khởi đầu từ vị thế tiên phong', chúng tôi cam kết nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên toàn diện về cả năng lực chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp."

Chiến dịch “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” của Prudential góp phần truyền cảm hứng cho lực lượng tư vấn viên tài chính thế hệ mới

Tìm hiểu thêm về chương trình “Khởi đầu từ vị thế tiên phong” và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn tài chính cùng Prudential tại: THE ONE HUB.

(Nguồn: Prudential Việt Nam)