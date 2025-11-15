Ngày 15/11, UBND xã Tuy An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ án mạng trong lúc ăn nhậu khiến một người bị đâm tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AM

Thông tin ban đầu, tối 14/11, ông Nguyễn Phi L. (SN 1975, ngụ thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, trong lúc mọi người đang nhậu thì ông Mai Chí N. (SN 1973) và Lê Ngọc Sơn (SN 1991, cùng ngụ thôn Xuân Thành) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Lúc này Lê Ngọc Sơn chạy về nhà mình (gần nhà ông L.) lấy 1 con dao rồi quay lại đâm trúng vào vùng ngực ông N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy An Tây nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp xác minh vụ việc.