Trong bối cảnh chi phí quảng cáo trực tuyến liên tục gia tăng, bài toán thu hút khách hàng mới ngày càng trở nên tốn kém, trong khi hiệu quả chuyển đổi không còn duy trì ở mức cao như trước. Tại điểm bán, nhiều cửa hàng đã trang bị màn hình TV hoặc LED nhằm nâng cao trải nghiệm, tuy nhiên phần lớn vẫn dừng lại ở việc hiển thị nội dung một chiều, thiếu khả năng tương tác và gần như không tạo ra dữ liệu phục vụ cho các hoạt động chăm sóc sau bán.

Thực tế này đặt ra yêu cầu về một giải pháp vừa nâng cao trải nghiệm tại cửa hàng, vừa giúp thu thập dữ liệu và hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

Nền tảng dữ liệu và marketing automation trong chiến lược tăng trưởng

Từ nhu cầu đó, các nền tảng CDP (Customer Data Platform) dần trở thành một phần quan trọng trong hệ thống vận hành marketing của doanh nghiệp. Đây là công cụ cho phép thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng từ nhiều điểm chạm, từ đó hình thành cái nhìn toàn diện về hành vi và nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

GADS CDP là một startup công nghệ Việt phát triển nền tảng CDP kết hợp hệ thống chăm sóc khách hàng tự động (marketing automation). Thay vì chỉ tập trung vào việc lưu trữ dữ liệu, giải pháp này hướng tới việc kích hoạt dữ liệu thành các hành động cụ thể, giúp doanh nghiệp duy trì tương tác và gia tăng tần suất quay lại của khách hàng.

Thông qua nền tảng CDP, doanh nghiệp có thể xây dựng hồ sơ khách hàng 360 độ, phân nhóm đối tượng và triển khai các kịch bản chăm sóc phù hợp. Các hoạt động marketing không còn dừng ở việc gửi thông điệp đại trà, mà được cá nhân hóa theo từng hành vi và thời điểm, như gửi ưu đãi vào dịp sinh nhật, nhắc voucher sắp hết hạn, thông báo thăng hạng thành viên hay kích hoạt lại nhóm khách hàng lâu không quay lại.

Trong quá trình triển khai, hệ sinh thái xoay quanh Zalo được lựa chọn làm trục chính, bao gồm Zalo Official Account (OA), Zalo Mini App và ZBS (Zalo Business Solutions). Đây là các công cụ giúp doanh nghiệp kết nối trực tiếp với khách hàng, gửi thông báo và vận hành các kịch bản chăm sóc tự động. Bên cạnh đó, nền tảng cũng được định hướng mở rộng sang các kênh khác như Messenger nhằm gia tăng độ phủ và đa dạng điểm chạm.

Biến màn hình tại điểm bán thành kênh tương tác hai chiều

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn của CDP là nguồn dữ liệu đầu vào. Nếu chỉ phụ thuộc vào các kênh trực tuyến, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ một lượng lớn khách hàng phát sinh trực tiếp tại cửa hàng. Từ đó, bài toán đặt ra là làm thế nào để thu thập dữ liệu một cách tự nhiên ngay tại điểm bán.

GADS triển khai mô hình “game tương tác màn hình”, cho phép TV hoặc LED hiển thị mã QR để khách hàng tham gia các mini game ngay tại cửa hàng. Điều này giúp biến màn hình thành một kênh tương tác hai chiều, nơi khách hàng không chỉ xem mà còn trực tiếp tham gia trải nghiệm.

Thông qua các cơ chế như vòng quay may mắn, sưu tầm thẻ đổi quà, bảng xếp hạng…, khách hàng được khuyến khích tương tác nhiều hơn, từ đó gia tăng thời gian ở lại và mức độ gắn kết với thương hiệu. Đồng thời, dữ liệu hành vi của khách hàng cũng được thu thập một cách tự nhiên, không gây gián đoạn trải nghiệm.

Cách tiếp cận này giúp chuyển đổi tương tác offline sang online, tạo ra nguồn dữ liệu đầu vào cho hệ thống CDP, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Từ điểm chạm tại cửa hàng, hành trình khách hàng được thiết kế theo hướng liền mạch, kết nối giữa trải nghiệm trực tiếp và hệ thống chăm sóc phía sau.

Sau khi quét mã QR khách hàng có thể truy cập vào Zalo Mini App hoặc Zalo OA để tham gia mini game hoặc nhận ưu đãi. Từ đó, thông tin khách hàng được lưu trữ vào hệ thống CDP, hình thành hồ sơ dữ liệu phục vụ cho các hoạt động chăm sóc tiếp theo.

Việc kết hợp giữa trải nghiệm tại điểm bán và hệ thống dữ liệu phía sau giúp doanh nghiệp xây dựng một hành trình khách hàng khép kín, từ tiếp cận, tương tác đến chăm sóc và kích hoạt quay lại.

Hiệu quả thực tế và xu hướng tăng trưởng dựa trên dữ liệu

Theo chia sẻ của Founder GADS - Nguyễn Tiến Bảo, mô hình này đã được triển khai tại nhiều điểm bán trong lĩnh vực F&B. Tại Kohaku Ramen & Udon (Lê Văn Việt), sau 4 tháng vận hành, hệ thống ghi nhận hơn 3.600 hồ sơ khách hàng, với hơn 3.000 lượt sử dụng voucher. Việc thu thập thông tin trực tiếp góp phần giúp doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng tệp khách hàng và triển khai các hoạt động chăm sóc hiệu quả hơn.

Tại nhà hàng Cơm Niêu Phổ Quang, việc ứng dụng vòng quay may mắn trên màn hình kết hợp chăm sóc khách hàng tự động đã góp phần gia tăng doanh thu khoảng 25% (theo số liệu nội bộ). Thông qua kịch bản nhắc khách quay lại theo chu kỳ 14, 30, 90 ngày, đồng thời gửi ưu đãi vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, tích điểm đổi quà và nhắc sử dụng voucher. Nhờ đó, tần suất quay lại của khách hàng được cải thiện rõ rệt.

Những kết quả này cho thấy xu hướng kết hợp giữa trải nghiệm tại điểm bán và hệ thống thông tin đang dần trở thành một phần trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ: GADS CDP

Website: https://gads.vn/

(Nguồn: Công ty TNHH Phần mềm GADS)