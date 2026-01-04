Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 342/2025 quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo, trong đó bao gồm hoạt động quảng cáo trên mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2026.

Nghị định 342/2025 yêu cầu thời gian chờ tắt tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dạng video, chuỗi hình ảnh chuyển động trên mạng.

Điều này có nghĩa là các nền tảng trực tuyến không được phép bắt buộc khán giả chờ quá 5 giây để tắt video quảng cáo. Một số đơn vị hiện cung cấp các dịch vụ quảng cáo video "không thể bỏ qua", với độ dài có thể từ 7 đến 30 giây, tùy gói và thiết bị hiển thị.

Bên cạnh đó, Nghị định 342/2025 cũng yêu cầu không được buộc người xem phải chờ đợi để tắt quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh.

Một điểm đáng chú ý nữa là quảng cáo "không ở vùng cố định" được quy định chặt hơn. Đây là hình thức cửa sổ quảng cáo "nhảy ra" (pop-up) khi người dùng đang theo dõi thông tin, làm che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính trên màn hình.

Nghị định 342/2025 cũng quy định dạng quảng cáo này không được có biểu tượng tắt giả hoặc khó phân biệt, phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác.

Ngoài ra, các quảng cáo trực tuyến phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Nghị định 342/2025 cũng quy định người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, người phát hành quảng cáo phải có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật chậm nhất 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet cũng có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.