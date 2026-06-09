Sức hút thương mại từ vị trí đắc địa

Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City nằm tại vị trí đắc địa thuộc phường Nguyệt Viên - trung tâm phát triển mới của thủ phủ tỉnh Thanh Hoá. Dự án nối giữa Quốc lộ 10 và Quốc lộ 1A giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, siêu thị… Hội tụ 3 tiêu chí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, Eurowindow Light City được đánh giá cao về khả năng kết nối và khai thác thương mại.

Eurowindow Light City có quy mô gần 176ha, định hướng trở thành khu đô thị xanh, hiện đại, là “Thành phố Ánh sáng” bên sông Mã. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh đó, lợi thế ôm trọn bờ sông Mã không chỉ mang lại không gian cảnh quan thoáng đạt, điều hòa vi khí hậu mà còn mang ý nghĩa phong thủy thịnh vượng, tụ thủy sinh tài. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm thủ phủ tỉnh Thanh Hóa ngày càng thu hẹp, dự án có vị trí chiến lược, nằm ở khu vực hạ tầng phát triển đồng bộ như Eurowindow Light City là điểm đến thu hút giới đầu tư, có tiềm năng tăng giá cao theo thời gian. Đây là lý do dự án lọt vào mắt xanh của cả các nhà đầu tư dài hạn lẫn những dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh chắc thắng.

Danh mục sản phẩm đa dạng tối ưu hóa bài toán dòng tiền

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo biểu tượng mới bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City được thiết kế với danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu an cư lẫn khai thác thương mại. Tại đây, chủ đầu tư cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm đa dạng như biệt thự, biệt thự bán đảo view hồ, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư, shophouse khối đế và shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che - sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding.

Điểm cộng lớn của các sản phẩm bất động sản tại đây nằm ở tư duy thiết kế chú trọng công năng và thẩm mỹ tổng thể. Tất cả các sản phẩm đều được chăm chút kỹ lưỡng trong từng chi tiết, từ lắp ẩn điều hòa, máy giặt ở logia đến khu phơi đồ, thông gió tự nhiên, tối ưu lấy sáng tự nhiên cho các phòng chức năng. Cách thiết kế tinh tế này giúp mặt tiền của các sản phẩm luôn duy trì được vẻ sang trọng, tạo không gian hiển thị thương hiệu tối ưu cho các cửa hàng kinh doanh, đồng thời nâng tầm trải nghiệm sống tiện nghi cho gia chủ trong sinh hoạt hàng ngày.

Khai phá "kinh tế đêm" tại kinh đô ánh sáng

Lợi thế cạnh tranh khác biệt giúp Eurowindow Light City vượt lên trên các dự án khác chính là concept "Thành phố Ánh sáng" mang tính biểu tượng. Tại đây, công nghệ chiếu sáng không chỉ đóng vai trò trang trí thông thường mà được đầu tư như một cấu phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể, định hình nên bản sắc văn hóa và trở thành điểm điểm giải trí, check-in và điểm đến mới của Thanh Hóa.

Đại lộ Ánh sáng di sản dài 3km là trục giao thông trung tâm, đồng thời là công trình biểu tượng của khu đô thị. Ảnh phối cảnh dự án

Sự xuất hiện của Đại lộ Ánh sáng Di sản cùng Công viên Ánh sáng tương tác hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian trải nghiệm độc nhất vô nhị. Thông qua các công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất như 3D mapping, laser và hologram, các giá trị văn hóa Đông Sơn lâu đời được tái hiện sinh động bằng ngôn ngữ ánh sáng tân tiến, mang đến một dòng dòng chảy nghệ thuật vừa đậm đà bản sắc vừa mang hơi thở thời đại. Khi đi vào vận hành đồng bộ, công nghệ ánh sáng này không chỉ là điểm đến check-in, vui chơi giải trí hàng đầu của giới trẻ và du khách, mà còn là đòn bẩy kích cầu nền kinh tế đêm, tạo nguồn khách khổng lồ thúc đẩy các hoạt động lễ hội, sự kiện và thương mại dịch vụ tại các tuyến phố kinh doanh nội khu phát triển không ngừng.

Sức bật tiêu dùng từ hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn

Eurowindow Light City sở hữu gần 200 tiện ích nội khu với tuyến phố thương mại sầm uất và phố ẩm thực phong phú được quy hoạch bài bản, kết hợp hài hòa cùng trường học, rạp chiếu phim hiện đại và các không gian sinh hoạt cộng đồng rộng lớn.

Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp tổ hợp thể thao đa dạng bao gồm sân tập golf, sân pickleball, sân bóng đá, bể bơi, phòng gym và yoga... đáp ứng xu hướng sống khỏe của cư dân hiện đại. Các tiện ích vận động này được bố trí đan xen tinh tế với các khoảng lặng như vườn thiền, vườn đọc sách, tạo nên một môi trường sống cân bằng. Mật độ tiện ích dày đặc không chỉ giữ chân cư dân, thu hút giới tinh hoa về đây an cư lập nghiệp tạo nên nguồn cầu nội khu vững chắc, mà còn biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn du khách ngoại khu, tạo đà bứt phá doanh thu cho các loại hình shophouse thương mại.

Bản hòa ca kiến trúc nâng tầm diện mạo đô thị

Dự án được phát triển với 7 phân khu mang 7 phong cách kiến trúc khác nhau, tạo nên diện mạo đô thị đa sắc. Từ tinh thần Địa Trung Hải phóng khoáng của phân khu Ánh Trăng, Ánh Sao; cảm hứng thiền định Nhật Bản tại Bình Minh; vẻ đẹp cổ điển Pháp ở Ánh Sáng; nét sang trọng Tân cổ điển của Cầu Vồng; phong cách Đông Dương tinh tế tại Mặt Trời; đến Art Decor Mỹ thời thượng ở Hừng Đông. Sự đa dạng này không chỉ thỏa mãn gu thẩm mỹ khắt khe của từng đối tượng khách hàng mà còn giúp dự án trở thành một điểm đến kiến trúc di sản, gia tăng sức hút tự nhiên cho toàn bộ khu đô thị.

Quy hoạch khu đô thị xanh bền vững

Bên cạnh những giá trị thương mại, tính bền vững của dòng vốn đầu tư Eurowindow Light City còn được bảo chứng bởi định hướng phát triển khu đô thị xanh. Hệ thống cây xanh và mặt nước quy mô lớn được bố trí xuyên suốt các phân khu, tạo môi trường sống trong lành và điều hòa vi khí hậu.

Không gian cây xanh và mặt nước tại Eurowindow Light City mang đến môi trường sống trong lành. Ảnh phối cảnh dự án

Các công trình tại đây sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng như hệ cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt giúp giảm tiếng ồn và hạn chế hấp thụ nhiệt. Thiết kế thông gió tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng không khí trong nhà, tối ưu hóa trải nghiệm sống.

Khu đô thị còn ứng dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời phục vụ chiếu sáng sân vườn, đèn tường tại biệt thự, shophouse và các không gian công cộng. Công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn cho phép tái sử dụng nguồn nước sau xử lý để tưới cây, góp phần tiết kiệm tài nguyên. Hệ thống thu gom rác thải thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời, có khả năng tự động đóng mở và cảnh báo khi đầy, nâng cao tiêu chuẩn vận hành bền vững cho toàn khu.

Với định hướng phát triển bền vững, bản sắc riêng biệt và quy mô đầu tư đồng bộ, Eurowindow Light City đang từng bước khẳng định vị thế là biểu tượng đầu tư thịnh vượng đón đầu tương lai, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế và nâng tầm chuẩn mực sống mới tại trung tâm thủ phủ tỉnh Thanh Hóa.

(Nguồn: Eurowindow Holding)