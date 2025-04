Theo báo cáo của Chi cục Thống kê tỉnh, quý 1/2025 tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hòa Bình ước tăng 12,76% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,19%; công nghiệp - xây dựng tăng 27,18%; dịch vụ tăng 5,91%; thuế sản phẩm giảm 5,64%.

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Hòa Bình đạt được mức tăng trưởng cao, so với toàn quốc chỉ đứng sau tỉnh Bắc Giang.

Đáng chú ý, các lĩnh vực kinh tế của tỉnh đều ghi nhận những dấu hiệu tích cực. Thu ngân sách nhà nước thực hiện hết tháng 3 ước đạt 2.350 tỷ đồng (bằng 42,11% dự toán Thủ tướng và bằng 33,19% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao).

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 1 so với cùng kỳ tăng 1,21%. Vốn đầu tư quý 1 tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do năm 2025 nhiều công trình, dự án giao thông của tỉnh đồng loạt thi công theo tiến độ như: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La...

Nhà máy sản xuất thương mại, dịch vụ gỗ ở tỉnh Hòa Bình đi vào hoạt động từ đầu năm 2025. Ảnh: Báo Hòa Bình

Trong quý 1 ước tính có 104 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký khoảng 800 tỷ đồng. Có 10 dự án đầu tư được cấp mới và 20 dự án được chấp thuận điều chỉnh với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3.003 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 31 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 11.099 tỷ đồng. Đây là những kết quả quan trọng để tạo tiền đề cho tỉnh Hòa Bình thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay.