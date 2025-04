GRDP tăng trưởng cao nhất từ năm 2020

Tại phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ quý I/2025 do UBND TPHCM tổ chức chiều 2/4, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm nay của TPHCM đạt hơn 457.600 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp tăng 6,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 316.600 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,7 tỷ USD; tổng thu du lịch ước đạt 56.662 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách thành phố khoảng 151.100 tỷ đồng, đạt 29% dự toán.

Đối với đầu tư công, tính đến hết tháng 3/2025, TP giải ngân 4.556 tỷ đồng, đạt 5,4% kế hoạch.

So sánh về mức tăng trưởng quý I/2025 của thành phố với các tỉnh thành khác, ông Nguyễn Khắc Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê nhận xét TPHCM có sự khởi đầu tốt hơn Hà Nội (tăng 7,35%), TP Cần Thơ (tăng 7,15%) và các tỉnh thành khu vực Đông Nam bộ.

Giám đốc Sở Tài chính TP Lê Thị Huỳnh Mai thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM trong quý I/2025. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TPHCM

Theo ông Hoàng, kết quả này đến từ sự tăng trưởng của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Riêng ngành xây dựng tăng trưởng cao nhất nhưng so với trước dịch Covid-19 thì chưa bứt phá. Dù chưa đạt kỳ vọng nhưng ngành công nghiệp tăng 7% do giá nguyên vật liệu đầu vào cao, hợp đồng chưa nhiều.

Trong khi đó, ngành dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế TP với mức tăng 8,72% - cao nhất của ngành trong 7 năm qua, tập trung tại các lĩnh vực vận tải, du lịch, bất động sản.

Tuy nhiên, dù có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tốt như thu thuế thu nhập cá nhân, dư nợ tín dụng cải thiện, quy mô dự án đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, nhưng TP vẫn chưa có đòn bẩy kích thích tăng trưởng, vẫn dựa vào các lĩnh vực truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư công.

Để đạt tăng trưởng kinh tế 8,5% trong năm nay, ông Hoàng cho rằng tăng trưởng nửa đầu năm phải đạt 8,61%. Do vậy, trong quý II, TP phải tăng tốc để chuẩn bị cho kịch bản suy thoái của kinh tế thế giới vào nửa cuối năm.

Cần khoán chỉ tiêu tăng trưởng cho cả doanh nghiệp

TS Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, phân tích, theo kế hoạch từ đầu năm, nếu quý I tăng trưởng từ 8,38-8,54% và duy trì tới các quý sau thì cả năm mới đạt 8,5%. Để đạt kết quả này, giải pháp tối ưu là kích tổng cầu.

TS. Huy Vũ cho rằng, một trong những yếu tố tác động đến kích cầu là đầu tư công. Theo số liệu, quý I/2025, đầu tư công của thành phố chỉ đạt 5,4%, thấp hơn so với chỉ tiêu 7% đề ra.

Đối với đầu tư tư nhân, ông Vũ lưu ý lĩnh vực này cũng phụ thuộc nhiều vào đầu tư công, môi trường đầu tư, đất đai.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển đề xuất bên cạnh cơ quan quản lý Nhà nước, cần khoán chỉ tiêu tăng trưởng cho cả doanh nghiệp tư nhân.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cho hay thời gian tới sẽ nghiên cứu đến việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng sở, ngành cũng như từng lĩnh vực.

“Quản trị theo kết quả, giao nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu cụ thể. Đề nghị Chi cục Thống kê và Viện Nghiên cứu Phát triển chuẩn bị kịch bản kinh tế cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng sở, ngành theo quý. Từ đó, công tác điều hành, quản lý của thành phố mới tốt được”, chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.