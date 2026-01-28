Hiện nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng thu hút hàng nghìn sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo học ở nhiều bậc đào tạo và lĩnh vực khác nhau. Môi trường học tập đa văn hóa, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt đã tạo nên một cộng đồng học thuật quốc tế năng động, nơi sinh viên được học tập, nghiên cứu và phát triển toàn diện.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai nhiều chương trình đào tạo giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế và chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Đội ngũ giảng viên có trình độ cao, được đào tạo và làm việc tại các quốc gia phát triển, cùng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên xanh – sạch – thông minh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một trường đại học quốc tế.

Bên cạnh chất lượng đào tạo, Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn được sinh viên quốc tế đánh giá cao nhờ môi trường học tập an toàn, chi phí hợp lý, dịch vụ hỗ trợ sinh viên chuyên nghiệp và đời sống sinh viên phong phú giữa trung tâm kinh tế – văn hóa sôi động bậc nhất Việt Nam.

Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Mới đây, TDTU tổ chức các hoạt động trải nghiệm tiêu biểu của Tết Việt như gói bánh chưng, bánh tét, tham gia trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế. Ngày hội là dịp để sinh viên nước ngoài đang học tập tại TDTU cảm nhận không khí Tết cổ truyền của Việt Nam.

Sinh viên quốc tế háo hức tham gia ngày hội

TDTU- Nơi thu hút nhiều sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu văn hoá

Trong những năm gần đây, TDTU nổi lên như điểm đến học thuật mang tầm quốc tế, với môi trường học tập đa văn hóa và hệ thống chương trình đào tạo đa dạng. Hiện nay, Trường có hơn 700 sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian ở các bậc đại học và sau đại học, đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, TDTU đã tiếp nhận hơn 11.000 sinh viên quốc tế đến từ khoảng 40 quốc gia tham gia các chương trình học tập ngắn hạn, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm thực tế.

Hoạt động của sinh viên quốc tế trong các buổi học chuyên đề

TDTU- Đối tác tin cậy của nhiều trường đại học nước ngoài trong hoạt động trao đổi sinh viên

TDTU là đối tác tin cậy của nhiều trường đại học uy tín đến từ Đan Mạch, Úc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác. Hằng năm, trường tổ chức và tiếp nhận nhiều lớp học trao đổi sinh viên quốc tế với các hoạt động học thuật phong phú như: lớp học chuyên đề, học theo dự án, làm việc nhóm với sinh viên Việt Nam, tham quan doanh nghiệp, trải nghiệm văn hóa - xã hội tại TP.HCM và các địa phương lân cận. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên quốc tế nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn tăng cường hiểu biết về văn hóa, con người Việt Nam.