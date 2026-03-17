Trong 1 tuần ghé thăm viện dưỡng lão nơi mẹ mình đang sinh sống, Cecily Knobler, sống tại Los Angeles (Mỹ), đã có dịp trò chuyện với nhiều cụ ông, cụ bà ở độ tuổi 80.

Từ những cuộc trò chuyện ấy, cô nhận được nhiều lời khuyên, những bài học cuộc đời quý giá, đầy trải nghiệm, theo Upworthy.

Đừng vội cưới khi chưa hiểu thấu "bản chất" đối phương

Một cụ bà ngoài 80 tuổi chia sẻ với Cecily góc nhìn thẳng thắn về hôn nhân: ngay cả trong mối quan hệ thân mật nhất, cũng cần ít nhất khoảng một năm để “bản chất thật” của một người bộc lộ.

Theo bà, nhiều người có thể che giấu những thói xấu hay bất ổn của mình trong một thời gian, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra.

Vì vậy, bà khuyên người trẻ nên kiên nhẫn trước khi quyết định sống chung hay kết hôn. “Hãy chậm lại và dành đủ thời gian tìm hiểu nhau. Ban đầu ai cũng muốn thể hiện những điều tốt đẹp nhất, nhưng chiếc mặt nạ nào rồi cũng sẽ rơi xuống. Đừng vì nóng vội mà rơi vào một cuộc hôn nhân sai lầm”, bà nói.

Hãy biết lắng nghe bác sĩ

Một trong những cuộc trò chuyện đáng nhớ của Cecily Knobler là với một cụ bà từng là bác sĩ sản phụ khoa. Hai người nói khá lâu về những thay đổi của cơ thể phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và cuộc sống sau tuổi 50.

Theo bà, việc chủ động tìm hiểu thông tin về sức khỏe là cần thiết, nhưng mọi người vẫn nên tin tưởng và lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ chuyên môn.

Bà cũng cho rằng việc tham khảo thêm ý kiến thứ hai hoặc thứ ba khi cần là hoàn toàn hợp lý. Quan trọng nhất là mỗi người phải chủ động quan tâm đến sức khỏe của mình trước khi quá muộn.

Thời gian là món quà, nhưng sự mất mát là tất yếu

Mẹ của Cecily chia sẻ một điều khiến cô lặng người: kết bạn ở tuổi xế chiều không hề dễ. Nỗi sợ lớn nhất của bà là yêu quý một người rồi phải chứng kiến họ ra đi.

“Không ai nói với con rằng ở tuổi này, con sẽ phải tiễn biệt bạn bè nhiều đến thế. Khi mới đến đây, mẹ kết bạn với một người rất thông minh và hài hước, nhưng chỉ 6 tháng sau bà ấy đã qua đời. Không ai có thể sẵn sàng cho những cuộc chia ly như vậy", bà nói.

Bài học rút ra là, thời gian ở bên nhau là hữu hạn, vì thế hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn có thể.

Sống theo cách mình muốn

Nhiều người nghĩ rằng vào viện dưỡng lão là phải sống theo khuôn mẫu: ăn tối lúc 17h, đi ngủ lúc 20h. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Một cụ ông chia sẻ: “Chỉ vì sống chung một mái nhà không có nghĩa chúng tôi giống nhau. Ở đây có người thức khuya, cũng có người dậy sớm. Nếu chưa muốn ăn tối, bạn có thể để dành đến khi đói. Hãy ăn khi muốn và ngủ khi cần. Đây vẫn là cuộc đời của chính bạn”.

Thông điệp ông gửi gắm rất rõ ràng: Tuổi già có thể làm suy giảm sức khỏe, nhưng đừng để nó lấy đi quyền được sống và tận hưởng cuộc đời theo cách mình muốn.