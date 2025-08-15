Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và 2 con gái. Ảnh: Inquisitr

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama mới đây chia sẻ quan điểm cởi mở cùng những lời khuyên chân thành nhưng sâu sắc về chuyện hẹn hò dành cho 2 con gái Malia (27 tuổi) và Sasha (24 tuổi).

Trong tập mới nhất của podcast "IMO" do bà dẫn cùng anh trai Craig Robinson, Michelle Obama tâm sự về những điều bà muốn gửi gắm cho con trong chuyện tình cảm, với mong muốn giúp các con tự tin hơn khi hẹn hò và lựa chọn bạn đời.

Hãy hẹn hò thật nhiều

Bà Michelle thẳng thắn cho rằng, điều quan trọng nhất là phải mở lòng và chủ động trải nghiệm. Thông điệp chính mà bà nhấn mạnh là: "Hãy hẹn hò thật nhiều".

"Tôi chỉ muốn các con giữ được sự cởi mở với mọi người. Ngày xưa, tôi hẹn hò rất nhiều. Nhờ vậy, khi Barack xuất hiện, tôi có cơ sở để so sánh, biết rõ những điều mình không thích và nhận ra ai là người phù hợp", bà chia sẻ.

Theo bà, trải nghiệm cá nhân chính là chìa khóa giúp mỗi người hiểu rõ bản thân và tìm ra tình yêu đích thực. Đó cũng là cách bà gặp gỡ và gắn bó với cựu Tổng thống Barack Obama.

Michelle kể, khi còn là luật sư tại một công ty luật ở Chicago, bà được phân công hướng dẫn một thực tập sinh từ Trường Luật Harvard – chính là Barack Obama. Ban đầu, bà không có ý định hẹn hò nhưng giọng nói ấm áp và quyến rũ của Barack qua điện thoại đã khiến bà bất ngờ, theo Today.

"Tôi từng nghĩ anh ấy sẽ là một chàng mọt sách, vì các đối tác đều rất ấn tượng với anh. Nhưng khi nghe giọng Barack, tôi cảm nhận được sự khác biệt – ấm áp và gần gũi hơn nhiều so với tưởng tượng", bà nói.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết, bà và chồng luôn cố gắng bình thường hóa việc hẹn hò bằng cách chia sẻ với con gái về lịch sử tình cảm của họ.

"Chúng tôi cố gắng giáo dục các con gái bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của mình. Quan điểm của tôi là hãy hẹn hò nhiều. Nếu có một buổi hẹn tệ hoặc trải nghiệm không tốt, thì đừng chần chừ – thấy không ổn thì chuyển sang người khác. Đơn giản vậy thôi".

Từ trải nghiệm của mình, bà cho rằng hẹn hò không phải là tìm người hoàn hảo ngay lập tức, mà là hành trình để hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và xứng đáng với điều gì.

Tự khám phá bản thân

Theo CNBC, trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey năm 2020, Michelle Obama từng chia sẻ rằng nuôi dạy con đã khó, nuôi dạy trước công chúng còn khó hơn.

"Thật khó để giám sát 2 đứa nhỏ vào cuối tuần. Vợ chồng tôi lo lắng về từng bữa tiệc chúng tham gia, liệu có rượu hay không và bố mẹ của bạn bè con là người thế nào. Mỗi cuối tuần đều là thử thách", bà kể.

Bà Michelle cho rằng, kinh nghiệm lớn nhất trong nhiều năm nuôi dạy con là để chúng sống cuộc sống của chính mình.

"Điều tôi muốn nhắn nhủ là các con phải tự bước đi bằng chính đôi chân mình, dành thời gian khám phá bản thân và tự hỏi mình muốn trở thành người như thế nào. Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của mình, cũng không để các con bị chi phối bởi dư luận", bà nói.