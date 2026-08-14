Làm việc trong lĩnh vực marketing, công việc hàng ngày của anh Minh xoay quanh email, tin nhắn, tài liệu, họp và nhiều thông tin cần tra cứu. Sau nhiều năm sử dụng smartphone dạng thanh, anh vẫn hình thành một ranh giới khá rõ: điện thoại dành cho những việc nhanh, còn khi cần xử lý nhiều thứ cùng lúc thì mở máy tính.

Việc chuyển sang Galaxy Z Fold8 Ultra diễn ra khá nhẹ nhàng khi Smart Switch giúp đưa dữ liệu từ thiết bị cũ sang máy mới. Tuy nhiên, những ngày đầu, anh Minh vẫn dùng Fold8 Ultra như chiếc smartphone dạng thanh trước đây: mỗi lúc mở một ứng dụng và xử lý một việc.

Chỉ riêng việc xem tài liệu rộng rãi hơn đã là một ưu thế lớn của điện thoại gập trong công việc

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ màn hình 8 inch sẽ giúp xem video lớn hơn, lướt web rộng hơn hay đọc tài liệu thoải mái hơn”, anh Minh chia sẻ. Chỉ sau một thời gian sử dụng, màn hình lớn bắt đầu cho thấy những cách làm việc mà trước đây anh vốn dành cho máy tính.

Không ngờ một chiếc điện thoại có thể làm nhiều việc cùng lúc đến vậy

Trải nghiệm đầu tiên khiến anh Minh thay đổi suy nghĩ đến khá tình cờ. Trong một buổi trao đổi công việc, anh vừa cần ghi âm, ghi lại những ý quan trọng, vừa phải tra cứu thông tin trên web. Với smartphone dạng thanh trước đây, anh đã quen với việc liên tục chuyển giữa các ứng dụng.

Trên Galaxy Z Fold8 Ultra, anh thử mở cả ba cùng lúc: ghi âm vẫn chạy, Samsung Notes ở bên cạnh, còn trình duyệt dùng để tra cứu. “Mọi thứ tôi cần đều nằm trước mắt mà không phải chuyển qua lại”, anh Minh chia sẻ.

Trong cuộc họp, Galaxy Z Fold8 Ultra cho phép vừa ghi âm, vừa xem slide, vừa ghi chú và vừa tra cứu tài liệu

Sau đó, anh bắt đầu dùng Multi Window thường xuyên hơn, từ mở tài liệu bên cạnh email, ghi chú trong lúc họp online đến kéo nội dung, hình ảnh trực tiếp giữa các cửa sổ. Theo anh Minh, đây cũng là lúc màn hình 8 inch không còn đơn thuần để xem được nhiều nội dung hơn, mà trở thành không gian đủ lớn để làm những việc trước đây anh vốn chỉ thực hiện trên máy tính.

Khi lên kế hoạch cho dự án, người dùng có thể vừa tham khảo bảng tính, vừa tính toán và tìm kiếm thông tin liên quan

Không ngờ một chiếc điện thoại lại kèm thêm một “cô trợ lý”

Chiếc smartphone dạng thanh anh Minh dùng trước đây cũng có trợ lý ảo, nhưng theo anh, tính năng này gần như chỉ được dùng để hỏi vài câu cho vui hay đặt báo thức. Sang Galaxy Z Fold8 Ultra thì khác. “Tôi dùng Gemini nhiều đến mức có cảm giác mình vừa đổi điện thoại, vừa có thêm một ‘cô trợ lý’ ngồi cạnh”, anh chia sẻ.

Màn hình lớn cho phép anh để tài liệu hay nội dung đang nghiên cứu ở toàn màn hình, Gemini ở một góc mà cả hai vẫn đủ rộng. Anh có thể vừa đọc, vừa trao đổi với AI mà không phải che mất nội dung hay liên tục chuyển ứng dụng.

Gemini như một người trợ lý, đồng hành và giải đáp mọi thắc mắc trong công việc

Gemini cũng hỗ trợ tiếng Việt, giúp việc tương tác tự nhiên hơn. Từ một tính năng trước đây gần như không dùng, trợ lý AI dần trở thành một phần trong cách anh Minh làm việc hàng ngày.

Không ngờ một chiếc điện thoại có thể biến thành máy tính

Bất ngờ lớn nhất với anh Minh lại đến khá tình cờ. Một lần cắm Galaxy Z Fold8 Ultra vào màn hình qua USB-C chỉ để sạc, anh bất ngờ khi trước mắt xuất hiện giao diện desktop với thanh tác vụ và các cửa sổ ứng dụng.

Tò mò tìm hiểu, anh mới biết đây là Samsung DeX. Anh kết nối thêm bàn phím, chuột rồi mở trình duyệt, email, tài liệu và nhiều cửa sổ cùng lúc. “Mọi thứ hoạt động tự nhiên đến mức đôi lúc tôi quên thiết bị đang vận hành màn hình trước mặt chỉ là chiếc điện thoại nằm trên bàn”, anh Minh chia sẻ.

Kết nối Galaxy Z Fold8 vào màn hình, người dùng vô tình có một chiếc “PC siêu mini” với độ mỏng chỉ 4,1mm.

Điều khiến anh bất ngờ hơn là Galaxy Z Fold8 Ultra khi mở chỉ mỏng 4,1 mm và nhẹ 215 g, nhưng có thể chạy nhiều ứng dụng trong không gian desktop giống cách anh vẫn làm trên những chiếc máy tính cồng kềnh hơn nhiều.

Galaxy Z Fold8 Ultra thay đổi quan niệm về dùng điện thoại để làm việc

Một tuần với Galaxy Z Fold8 Ultra chưa khiến anh Minh muốn bỏ máy tính, và theo anh, smartphone cũng không cần làm điều đó. Những công việc chuyên sâu hay cần phần mềm riêng vẫn phù hợp với máy tính hơn.

Thay đổi lớn nhất nằm ở những việc “ở giữa”. Trước đây, gặp công việc hơi phức tạp, anh thường nghĩ “để lát mở máy tính làm”. Giờ đây, khá nhiều việc có thể xử lý ngay trên Fold 8 Ultra với Multi Window, Gemini hay DeX khi có màn hình ngoài.

Ban đầu, anh Minh chỉ nghĩ điện thoại gập giúp xem video lớn hơn, lướt web rộng hơn. Nhưng sau một tuần, định kiến rằng điện thoại chỉ phù hợp với những việc đơn giản đã thay đổi. “Với điện thoại gập, ranh giới giữa smartphone và máy tính hóa ra mờ hơn tôi từng nghĩ”, anh Minh nhận định.

(Nguồn: Samsung)