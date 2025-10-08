Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, xuất gia năm 15 tuổi, được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ.

Ngài thọ Tỷ - khiêu giới năm 1951. Trải qua nhiều năm tu học và hoằng pháp, Hòa thượng được tôn xưng là bậc trưởng thượng của Tăng - già Việt Nam, gắn bó sâu sắc với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Ngài hiện là Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, đồng thời khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại TP Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM) và là viện chủ nhiều ngôi tự viện như Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự…

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1932-2025)

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (năm 2017), Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và đảm nhiệm cho đến ngày viên tịch.

Những năm gần đây, do tuổi cao sức yếu, ngài được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM) tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế. Dù thân thể khiếm an, Hòa thượng vẫn luôn thể hiện tinh thần an nhiên, từ hòa và đạo hạnh mẫu mực, là tấm gương sáng cho hàng tăng ni, Phật tử noi theo.

Theo thông tin từ chùa Vĩnh Nghiêm, lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan được cử hành vào 16h ngày 8/10, kim quan được tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra lúc 5h ngày 12/10 (tức ngày 21 tháng 8 năm Ất Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng về Linh Phong Thiền Uyển để nhập tháp.

Theo các vị lãnh đạo Giáo hội, sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là mất mát lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, Phật tử cả nước. Cuộc đời và đạo nghiệp của ngài để lại dấu ấn sâu đậm về đức độ, trí tuệ và lòng từ bi hiến trọn cho đạo pháp và dân tộc.