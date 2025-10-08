Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đã viên tịch lúc 4h30 ngày 8/10 (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại chùa Vĩnh Nghiêm, TPHCM, trụ thế 94 năm, 74 hạ lạp.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, xuất gia năm 15 tuổi, được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ.
Ngài thọ Tỷ - khiêu giới năm 1951. Trải qua nhiều năm tu học và hoằng pháp, Hòa thượng được tôn xưng là bậc trưởng thượng của Tăng - già Việt Nam, gắn bó sâu sắc với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua nhiều giai đoạn.
Ngài hiện là Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, đồng thời khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại TP Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM) và là viện chủ nhiều ngôi tự viện như Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự…
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (năm 2017), Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và đảm nhiệm cho đến ngày viên tịch.
Những năm gần đây, do tuổi cao sức yếu, ngài được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM) tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế. Dù thân thể khiếm an, Hòa thượng vẫn luôn thể hiện tinh thần an nhiên, từ hòa và đạo hạnh mẫu mực, là tấm gương sáng cho hàng tăng ni, Phật tử noi theo.
Theo thông tin từ chùa Vĩnh Nghiêm, lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan được cử hành vào 16h ngày 8/10, kim quan được tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra lúc 5h ngày 12/10 (tức ngày 21 tháng 8 năm Ất Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng về Linh Phong Thiền Uyển để nhập tháp.
Theo các vị lãnh đạo Giáo hội, sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là mất mát lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, Phật tử cả nước. Cuộc đời và đạo nghiệp của ngài để lại dấu ấn sâu đậm về đức độ, trí tuệ và lòng từ bi hiến trọn cho đạo pháp và dân tộc.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập ngày 7/11/1981 tại Hà Nội, hệ thống tổ chức được quy định cụ thể trong Hiến chương mới nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cấp Trung ương có Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Người đứng đầu Hội đồng Chứng minh là Pháp chủ, hiện do Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ; dưới có các vị Phó pháp chủ và thành viên. Đầu nhiệm kỳ 2022-2027 có 11 vị được suy tôn ngôi vị Phó pháp chủ, đến nay có 3 vị đã viên tịch, gồm Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Chủ tịch Hội đồng Trị sự đứng đầu Hội đồng Trị sự, đương nhiệm là Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Cấp tỉnh, thành phố có Ban Chứng minh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố.