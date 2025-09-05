Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến việc tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, xu hướng sử dụng ô tô hybrid đang dần trở nên phổ biến, nhu cầu về một loại dầu nhớt chuyên biệt cho dòng động cơ này cũng vì thế mà tăng lên. Đón đầu xu hướng này, Motul đã ra mắt sản phẩm NGEN Hybrid, một giải pháp bôi trơn tiên tiến, không chỉ tối ưu hiệu suất động cơ mà còn hướng tới mục tiêu giao thông xanh.

Giải pháp cho nhu cầu thực tế của người dùng ô tô hybrid

Với đặc trưng thường xuyên hoạt động ở chế độ dừng/khởi động liên tục, vận hành ở nhiệt độ thấp và luân phiên chuyển đổi giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, xe hybrid đòi hỏi một loại dầu nhớt có khả năng bảo vệ động cơ trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Các loại dầu nhớt thông thường khó lòng đáp ứng đầy đủ yêu cầu này, dẫn đến nguy cơ hao mòn sớm và giảm hiệu suất theo thời gian.

NGEN Hybrid hội tụ những cải tiến mới nhất trong công nghệ bôi trơn. Nguồn: Motul Việt Nam

Motul NGEN Hybrid được xem là lời giải cho bài toán này với những thông số ấn tượng. Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế API SP và ILSAC GF-7, cấp chất lượng cao nhất hiện nay. Theo Motul Việt Nam, kết quả thử nghiệm cho thấy sản phẩm có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu tới 8%, tương đương khoảng 45 km cho mỗi bình xăng 36 lít so với dầu 0W-20 thông thường.

Khả năng khởi động nguội cũng được cải thiện hơn 10% ở điều kiện -35°C, giúp dầu lưu thông nhanh hơn, giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ động cơ. Đặc biệt, NGEN Hybrid bảo vệ động cơ hơn 60% trước hiện tượng kích nổ sớm ở vòng tua thấp (LSPI), một vấn đề phổ biến trên các động cơ tăng áp hybrid, nhờ công thức bôi trơn tối ưu. Những con số này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mang đến sự an tâm cho các chủ xe sở hữu ô tô hybrid.

Hòa nhịp cùng xu hướng giao thông xanh

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Motul NGEN Hybrid còn được phát triển theo hướng thân thiện với môi trường (eco-design). Nhà sản xuất cho biết, sản phẩm sử dụng 10% dầu gốc hoàn nguyên RRBO (Regenerated Base Oil) được tinh chế từ dầu đã qua sử dụng bằng công nghệ hiện đại, giúp giảm nhu cầu khai thác dầu mới và tận dụng nguồn tài nguyên đã qua vòng đời.

Motul NGEN Hybrid sử dụng dầu gốc hoàn nguyên và bao bì thân thiện với môi trường. Nguồn: Motul Việt Nam

Bao bì sản phẩm cũng được cải tiến khi sử dụng 50% nhựa tái chế và có thể tái chế 100%, góp phần giảm lượng rác thải nhựa. Theo các chuyên gia, việc kết hợp tái sinh nguyên liệu và tái chế bao bì không chỉ giúp giảm phát thải CO₂ mà còn phù hợp với xu hướng kinh tế tuần hoàn đang được nhiều quốc gia và doanh nghiệp theo đuổi. Đây là một hướng đi cần thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô và dầu nhớt toàn cầu đang nỗ lực giảm thiểu “dấu chân carbon”.

Thị trường Việt Nam, “thời điểm vàng” cho xe hybrid

Thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể của xe hybrid. Theo VAMA, từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2025, mặc dù hiện chỉ chiếm 3,8% doanh số ô tô, nhưng lượng tìm kiếm trực tuyến về dòng xe này đã tăng tới 31% trong năm 2024, và 34% người dùng được khảo sát có ý định mua xe hybrid trong lần tiếp theo. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn, kéo theo nhu cầu về các sản phẩm phụ trợ phù hợp.

Motul NGHEN Hybrid được đặc chế đáp ứng nhu cầu sử dụng ô tô hybrid. Nguồn: Motul Việt Nam

Theo bà Nguyễn Thị Quốc Bảo - Giám đốc Tiếp thị Motul Việt Nam, việc phát triển sản phẩm riêng cho xe hybrid không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của động cơ mà còn bắt kịp xu hướng tiêu dùng bền vững.

Ra mắt lần đầu tại châu Âu và châu Mỹ vào năm 2023, NGEN Hybrid đã trải qua quá trình kiểm nghiệm thực tế và nay đã có mặt tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa công nghệ bôi trơn tiên tiến và định hướng bảo vệ môi trường giúp NGEN Hybrid được kỳ vọng sẽ đáp ứng cả hai tiêu chí: hiệu suất vượt trội và tính bền vững trong giao thông.

Lệ Thanh