Xe xăng lai điện (hybrid) tại Việt Nam đã và đang khẳng định được sự ưu việt khi kết hợp động cơ xăng truyền thống với mô-tơ điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.

Trong vài năm qua, nhiều mẫu hybrid như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Camry; Honda CR-V, Suzuki Ertiga Hybrid, XL7 Hybrid... đã được khách hàng Việt đón nhận tích cực.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, trong tháng 8 này, nhiều mẫu xe hybrid hút khách được các hãng cũng như đại lý giảm giá mạnh nhằm tiếp tục kích cầu.

Honda CR-V e:HEV RS là một trong những mẫu xe hybrid được đánh giá cao tại thị trường Việt Nam hiện nay. Dù biến thể này không được hưởng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ như CR-V G và L từ hãng, nhưng nhiều đại lý vẫn có những chính sách riêng.

Quản lý bán hàng tại một đại lý ô tô Honda ở Hà Nội cho biết, Honda CR-V e:HEV RS đang được ưu đãi tổng cộng 150 triệu đồng, trong đó gồm 60 triệu đồng giảm trực tiếp tiền mặt và khoảng 90 triệu đồng phụ kiện đi kèm. Với giá niêm yết 1,259 tỷ đồng, khách hàng mua Honda CR-V bản hybrid e:HEV RS trong tháng 8 chỉ cần trả chưa tới 1,2 tỷ tiền mặt, đồng thời được tặng kèm nhiều phụ kiện.

Phiên bản hybrid Honda CR-V e:HEV RS bán ra được 1.018 chiếc trong 7 tháng đầu năm 2025, chiếm 32% tổng lượng bán ra của mẫu CR-V. Ảnh: HVN

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), có tổng cộng 3.187 chiếc Honda CR-V được bán ra thị trường trong 7 tháng đầu năm 2025, trong đó có 1.018 chiếc thuộc phiên bản hybrid e:HEV RS, chiếm 32%.

Dù được giảm giá sâu, Honda CR-V e:HEV RS vẫn là mẫu xe có giá cao nhất trong phân khúc SUV/crossover cỡ C, thậm chí cao hơn một số phiên bản của các mẫu D-SUV như Ford Everest (giá từ 1,099 tỷ đồng) hay Hyundai Santa Fe (giá từ 1,069 tỷ đồng).

Trong tháng 8, Toyota Việt Nam giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, trong đó có bộ đôi gầm cao bán có phiên bản hybrid bán khá chạy là Corolla Cross và Yaris Cross.

Với ưu đãi này, phiên bản Toyota Corolla Cross với giá niêm yết 905 triệu đồng sẽ được giảm khoảng 46 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 859 triệu; còn Toyota Yaris Cross HEV được giảm với mức 38 triệu đồng, giá giảm xuống còn khoảng 727 triệu đồng.

Tương tự Honda CR-V e:HEV RS, mẫu xe hybrid đắt khách nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay - Toyota Innova Cross HEV dù không được giảm lệ phí trước bạ nhưng cũng đang được một số đại lý giảm giá trực tiếp 30-40 triệu trong tháng 8 nhằm kích cầu.

Toyota Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Ảnh: TMV

Với giá niêm yết 1,005 tỷ đồng, giá bán thực tế của Innova Cross HEV chỉ còn khoảng 965-975 triệu đồng, chưa kể các khuyến mại về dịch vụ hoặc phụ kiện khác.

Theo VAMA, trong 7 tháng đầu năm 2025, Innova Cross HEV vẫn là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với 1.631 chiếc được bàn giao tới tay người Việt, chiếm 39% tổng lượng xe Innova Cross mà Toyota Việt Nam bán ra (4.162 chiếc).

Một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi khác sử dụng động cơ hybrid là Suzuki XL7 Hybrid đang được hãng và đại lý hỗ trợ giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8/2025. Với giá niêm yết 599 triệu đồng, mức giảm trên tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu xe này xuống còn khoảng 540 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Theo số liệu bán hàng từ VAMA, trong 7 tháng đầu năm 2025, đã có 1.377 chiếc Suzuki XL7 Hybrid được bán ra thị trường, chỉ kém hơn so với Innova Cross HEV trong nhóm xe sử dụng động cơ hybrid.

Đây là mẫu xe được làm mới vào tháng 8/2024 trên nền tảng của XL7 trước đây với một số thay đổi nhỏ, trong đó có đáng chú ý là động cơ hybrid nhẹ, kết hợp động cơ xăng 1.5L và máy phát điện tích hợp khởi động (ISG).

Có thể thấy, những ưu đãi giảm giá mạnh trong tháng 8 không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục triệu đồng khi mua xe, mà còn khiến các mẫu hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn. Đây là cơ hội để nhiều người Việt lựa chọn xe xanh, vừa thân thiện với môi trường, vừa phù hợp xu hướng tiêu dùng bền vững trong tương lai

