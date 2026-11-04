Bản tin sáng 4/11: Mr Pips có mắc bệnh tâm thần khi thực hiện hành vi phạm tội?; Hà Nội nắng dịu, TPHCM mưa rải rác; Ông Trump nói về vụ tấn công đảo Qeshm, tuyên bố ngừng viện trợ cho Israel; Giáo sư chỉ ra 5 sai lầm phổ biến khi sử dụng muối