Chiều 6/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (hay Mr Pips) cầm đầu.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định Phó Đức Nam sở hữu khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia, cùng hệ thống công ty, văn phòng được tổ chức tinh vi, quy mô gần 600 người.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Hà Nội) là người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia.

Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp: Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; hai căn hộ chung cư tại Australia tổng trị giá 700.000 USD; một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.

Cơ quan điều tra còn xác định, Nam sở hữu nhiều xe sang như hai chiếc Lexus và một xe Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế.

Theo kết quả điều tra, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân “đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế” với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào “các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng”.

Ban đầu, các nạn nhân được cho thắng một vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, “chuyên gia” (thực chất là nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) tiếp tục dụ đầu tư thêm với số tiền lớn hơn, liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển vào đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm Nam quản lý.