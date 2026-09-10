Căn cứ Công văn số 1934/KV15-QLGS1 ngày 14/8/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Khu vực 15 và Công văn số 2527/KV13 – QLGS1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Khu vực 13, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo chấm dứt hoạt động 02 Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh An Giang và Chi nhánh Đồng Tháp cụ thể như sau:

- Phòng Giao dịch Chợ Mới trực thuộc Chi nhánh An Giang với thông tin tên đầy đủ và địa điểm như sau:

Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Chợ Mới.

Địa điểm: Số 85 Trần Hưng Đạo, Khóm Thị, Xã Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

Ngày chấm dứt hoạt động: 10/9/2026

- Phòng Giao dịch Lấp Vò trực thuộc Chi nhánh Đồng Tháp với thông tin tên đầy đủ và địa điểm như sau:

Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tháp - Phòng Giao dịch Lấp Vò.

Địa điểm: Số 304 Khóm Bình Thạnh 1, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày chấm dứt hoạt động: 9/9/2026

Các giao dịch của khách hàng tại các phòng giao dịch trên vẫn được đảm bảo duy trì tại các chi nhánh/phòng giao dịch khác của MSB trên địa bàn hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp và trên các kênh điện tử (Internet Banking, Mobile Banking) của ngân hàng. MSB cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của Phòng giao dịch Chợ Mới và Phòng giao dịch Lấp Vò.

Thành lập năm 1991, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với đội ngũ trên 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ gần 10 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào www.msb.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp).

(Nguồn: MSB)