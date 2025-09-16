Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 vừa có công văn số 2611/KV1-QLGS1 ngày 5/9/2025 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Thanh Xuân - Phòng Giao dịch Trung Yên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 vừa có công văn số 2612/KV1-QLGS1 ngày 5/9/2025 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Long Biên - Phòng Giao dịch Ninh Hiệp.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ra quyết định chuyển địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thanh Xuân - Phòng Giao dịch Trung Yên, thay đổi địa điểm đặt trụ sở và đổi tên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Long Biên - Phòng Giao dịch Ninh Hiệp, cụ thể như sau:

Phòng Giao dịch Trung Yên

- Địa điểm cũ: Số 70 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

- Địa điểm mới: Số 46 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

Phòng Giao dịch Ninh Hiệp

- Địa điểm cũ: Thôn 7 xã Phù Đổng, TP. Hà Nội

- Địa điểm mới: Tầng 1 và 2, Ô thương mại số HD09-SP.BH-56 và HD09-SP.BH-58 thuộc Khối công trình CCKO-02-SP.C, Lô đất CCKO-02, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội

- Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt cũ: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Long Biên - Phòng Giao dịch Ninh Hiệp

- Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt mới: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Long Biên - Phòng Giao dịch Đông Hà Nội.

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB cam kết luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết:

Website: www.msb.com.vn

Hotline: 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp)

