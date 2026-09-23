Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 vừa có công văn số 4309/KV1-QLGS1 và 2436/KV7-QLGS1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Phòng Giao dịch Cửa Nam trực thuộc Chi nhánh Hà Nội và Phòng Giao dịch Đồng Văn trực thuộc Chi nhánh Hà Nam.

Theo đó, MSB sẽ chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên Phòng Giao dịch Cửa Nam, chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Đồng Văn, cụ thể như sau:

1. Phòng Giao dịch Cửa Nam:

- Địa điểm cũ: Số 48 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm mới: Căn số SHP3-06 và SHP3-07, Tòa nhà CT1, Khu nhà ở Cao tầng tại Lô đất ký hiệu 5.B3 thuộc Khu tái định cư Đông Hội xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước khi thay đổi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng HảiViệt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Cửa Nam.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Cổ Loa

2. Phòng Giao dịch Đồng Văn:

- Địa điểm cũ: Số 374 Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

- Địa điểm mới: Số 15 Nguyễn Văn Linh, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam – Phòng Giao dịch Đồng Văn.

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB cam kết luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng trên toàn quốc.

Thành lập năm 1991, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 258 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với đội ngũ trên 7.000 cán bộ nhân viên, ngân hàng hiện đang phục vụ gần 10 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết: www.msb.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp).

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam)