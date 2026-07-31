Ngày 30/7, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) khai trương Hội sở chính và Chi nhánh Sở Giao dịch mới tại 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP. Hà Nội. Đây là dấu mốc mới trong hành trình 35 năm phát triển của MSB với thông điệp “Vươn tầm từ di sản”, đồng thời khẳng định định hướng xây dựng mô hình ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm động lực và con người làm nền tảng.

Ban lãnh đạo MSB và khách mời thực hiện nghi thức khai trương Hội sở chính và Chi nhánh Sở Giao dịch MSB

Tiếp nối giá trị, kiến tạo tương lai

Trải qua 35 năm phát triển, MSB từng bước mở rộng quy mô, đổi mới mô hình hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị để trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ phát triển bền vững trên thị trường. Hành trình ấy được tạo nên từ niềm tin của hàng triệu khách hàng, sự đồng hành của đối tác, cổ đông cùng tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên - những giá trị đã trở thành nền tảng để MSB tiếp tục vươn tới những mục tiêu mới.

Với MSB, di sản không chỉ là những thành quả đã đạt được mà còn là nguồn lực để kiến tạo tương lai. Vì vậy, trụ sở mới không đơn thuần là nơi làm việc hay giao dịch, mà được định vị như một biểu tượng của sự tiếp nối - nơi những giá trị được vun đắp trong suốt 35 năm tiếp tục được chuyển hóa thành động lực đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Tầng 2 đến tầng 5 của tòa nhà là khu vực làm việc của cán bộ nhân viên Hội sở

Được thiết kế theo cảm hứng “Flow of the Future - Dòng chảy của tương lai”, công trình phản ánh tinh thần chuyển động không ngừng của MSB trên hành trình phát triển. Kiến trúc mở, không gian kết nối cùng các giải pháp công nghệ hiện đại được tích hợp xuyên suốt không chỉ nâng cao năng lực vận hành mà còn tạo nên môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo, hợp tác và chia sẻ tri thức. Đây sẽ là nơi hội tụ năng lực của hơn 8.000 cán bộ nhân viên, nơi những ý tưởng mới được hình thành, những quyết định mới được đưa ra và những dấu mốc tiếp theo của MSB được viết tiếp.

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT MSB phát biểu tại sự kiện

Việc đưa vào vận hành công trình mới cũng khẳng định cam kết dài hạn của MSB trong việc tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng một tổ chức hiện đại, phát triển bền vững và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng.

Flagship Advisory Hub - Chuẩn mực mới cho trải nghiệm ngân hàng

Đồng hành cùng dấu mốc khai trương Hội sở chính và Chi nhánh Sở Giao dịch mới, MSB giới thiệu Flagship Advisory Hub - mô hình chi nhánh thế hệ mới đầu tiên của MSB, đánh dấu bước chuyển từ điểm giao dịch truyền thống trở thành không gian tư vấn, trải nghiệm và kết nối khách hàng.

Được phát triển theo triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, Flagship Advisory Hub kết hợp hài hòa giữa công nghệ số và tư vấn tài chính chuyên sâu.

Không gian giao dịch được thiết kế mở, tích hợp các giải pháp số như màn hình hiển thị thông tin, robot hỗ trợ

Tại đây, các nền tảng công nghệ như AI Robot, STM 24/7, kiosk phygital, Digital Wall và tablet tư vấn giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và liền mạch; trong khi đội ngũ chuyên gia tập trung đồng hành, tư vấn và thiết kế các giải pháp tài chính được cá nhân hóa theo từng nhu cầu và từng giai đoạn trong hành trình tài chính của khách hàng.

Mô hình Flagship Advisory Hub mang đến không gian tư vấn, trải nghiệm và kết nối khách hàng

Không gian được tổ chức theo các phân khu chuyên biệt như Digital Hub, M-First Lounge, Private Lounge và Event Hub, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đến khách hàng ưu tiên và Private. Bên cạnh các dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư và quản trị gia sản, Flagship Advisory Hub còn là nơi diễn ra các hoạt động kết nối cộng đồng, hội thảo chuyên đề và trải nghiệm lifestyle, góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa ngân hàng và khách hàng.

Thông qua Flagship Advisory Hub, MSB từng bước tái định nghĩa vai trò của chi nhánh ngân hàng trong kỷ nguyên số - từ nơi thực hiện giao dịch trở thành điểm đến tư vấn tài chính toàn diện cùng công nghệ và điểm chạm con người.

Đại diện MSB chia sẻ: “Suốt 35 năm qua, điều quý giá nhất mà MSB tạo dựng không chỉ là quy mô hay những cột mốc phát triển, mà là niềm tin của khách hàng, đối tác và sự đồng hành của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên. Với chúng tôi, di sản chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành nền tảng cho những bước tiến mới. Hội sở chính và Chi nhánh Sở Giao dịch mới chính là sự tiếp nối của hành trình ấy - nơi những giá trị được kế thừa sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành động lực đổi mới, để MSB vươn xa hơn và mang lại nhiều giá trị bền vững hơn cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng”.

(Nguồn: MSB)