Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 (Thông tư 61) quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, trong đó đặt ra các điều kiện và giới hạn cụ thể đối với việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.

Theo Thông tư 61, số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của mỗi ngân hàng thương mại được xác định theo công thức do NHNN quy định.

Cụ thể, mỗi ngân hàng thương mại được thành lập tối đa 10 chi nhánh tại khu vực nội thành Hà Nội hoặc TPHCM.

Đối với ngân hàng có thời gian hoạt động dưới 12 tháng, trong một năm tài chính được thành lập không quá 3 chi nhánh. Các chi nhánh này không được đặt trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên được thành lập không quá 5 chi nhánh trong một năm tài chính, trong đó số chi nhánh tại khu vực nông thôn phải chiếm ít nhất 50% tổng số chi nhánh được thành lập.

Số lượng phòng giao dịch của một ngân hàng tại khu vực nội thành Hà Nội hoặc TPHCM không quá 20 phòng giao dịch. Ảnh: LPBank

Về mạng lưới phòng giao dịch, Thông tư 61 quy định số lượng phòng giao dịch của ngân hàng tại khu vực nội thành Hà Nội, TPHCM không lớn hơn 2 lần số lượng chi nhánh hiện có của ngân hàng tại mỗi khu vực này và không quá 20 phòng giao dịch.

Tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số lượng phòng giao dịch của ngân hàng thương mại không lớn hơn 3 lần số lượng chi nhánh hiện có của ngân hàng trên địa bàn đó.

Trong một năm tài chính, mỗi ngân hàng được thành lập tối đa 10 phòng giao dịch và số lượng phòng giao dịch tại vùng nông thôn chiếm ít nhất 50% tổng số phòng giao dịch được thành lập.

Số lượng phòng giao dịch được quản lý bởi một chi nhánh do ngân hàng thương mại tự quyết, phù hợp với năng lực quản lý của mỗi chi nhánh.