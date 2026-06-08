Theo doanh nghiệp này, nhà máy mới có khả năng sản xuất một robot hình người hoàn chỉnh chỉ sau mỗi 15 phút, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quá trình thương mại hóa và sản xuất hàng loạt robot thế hệ mới.

Engineai có khả năng sản xuất một robot hình người hoàn chỉnh chỉ sau mỗi 15 phút. Ảnh: Engineai Robot/ YouTube

Nhà máy mới của Engineai được xây dựng tại khu Honghualing, Thâm Quyến, với diện tích khoảng 12.000 mét vuông. Những robot hình người T800 đầu tiên đã chính thức rời dây chuyền lắp ráp, mở màn cho giai đoạn sản xuất quy mô công nghiệp của công ty.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực robot hình người và tự động hóa sản xuất. Chính phủ, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ nước này đều xem robot hình người là một trong những ngành chiến lược có thể tạo ra làn sóng tăng trưởng kinh tế mới trong thập kỷ tới.

Theo Engineai, cơ sở sản xuất mới được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu giao hàng số lượng lớn, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian đưa robot từ phòng nghiên cứu ra thị trường thực tế.

Dây chuyền tích hợp hoàn toàn, mỗi robot phải vượt qua 125 bài kiểm tra

Điểm nổi bật nhất của nhà máy nằm ở quy trình sản xuất khép kín và tự động hóa cao. Engineai cho biết toàn bộ các khâu từ kiểm tra linh kiện đầu vào, thử nghiệm bộ phận, lắp ráp, đánh giá trước khi xuất xưởng, quản lý logistics cho đến dịch vụ hậu mãi đều được tích hợp trong cùng một hệ thống vận hành.

Nhờ quy trình đồng bộ này, công ty tuyên bố có thể hoàn thiện một robot hình người sau mỗi 15 phút. Đây là tốc độ sản xuất rất đáng chú ý đối với một sản phẩm công nghệ phức tạp, vốn bao gồm hàng nghìn linh kiện cơ khí, điện tử và các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, tốc độ không phải yếu tố duy nhất được chú trọng. Trước khi được giao đến khách hàng, mỗi robot phải vượt qua tổng cộng 79 hạng mục kiểm tra chất lượng và 46 bài thử nghiệm mô phỏng, tương đương 125 vòng đánh giá khác nhau.

Các bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá độ ổn định, độ bền, khả năng vận hành liên tục cũng như tính nhất quán trong hiệu suất của robot. Mục tiêu là bảo đảm sản phẩm hoạt động đáng tin cậy trong các môi trường công nghiệp thực tế, nơi robot có thể phải làm việc liên tục trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Engineai tin rằng hệ thống sản xuất mới sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với robot hình người, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, kiểm tra kỹ thuật và các công việc lặp đi lặp lại đòi hỏi nhiều lao động.

Từ startup non trẻ đến tham vọng cung cấp 10.000 robot

Điều đáng chú ý là Engineai mới được thành lập vào tháng 10/2023. Dù tuổi đời còn rất trẻ, doanh nghiệp có trụ sở tại Thâm Quyến đã nhanh chóng phát triển danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm cả robot hình người đa năng lẫn robot chuyên dụng cho công nghiệp.

Hiện nay, công ty đang sở hữu nhiều dòng sản phẩm khác nhau như robot hình người tải trọng lớn T800, robot hình người PM01, robot đồng hành siêu nhẹ SA02 và robot bốn chân JS01.

Bên trong nhà máy sản xuất một robot hình người hoàn chỉnh chỉ sau mỗi 15 phút của Engineai. Video: Engineai Robot/ YouTube

Danh mục này cho thấy Engineai không chỉ tập trung vào robot hình người hai chân mà còn mở rộng sang các nền tảng robot bốn chân phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Chiến lược đa dạng hóa giúp công ty tiếp cận nhiều thị trường hơn, từ sản xuất công nghiệp, kiểm tra cơ sở hạ tầng đến hỗ trợ dịch vụ và chăm sóc con người.

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng robot trong các nhà máy và lĩnh vực kiểm tra kỹ thuật tăng mạnh. Các doanh nghiệp ngày càng tìm kiếm những giải pháp tự động hóa có khả năng thay thế con người trong các công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc có tính lặp lại cao. Đây được xem là cơ hội lớn cho các nhà sản xuất robot hình người.

Engineai cho biết dự án này đánh dấu bước chuyển mình từ giai đoạn phát triển sản phẩm sang mục tiêu giao hàng ở quy mô lên tới 10.000 robot.

Tham vọng của Engineai không dừng lại ở Thâm Quyến. Công ty đang triển khai kế hoạch xây dựng một trụ sở sản xuất thông minh toàn cầu tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Đằng sau kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của Engineai là nguồn lực tài chính ngày càng mạnh mẽ.

Vào tháng 4 năm nay, công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn Series B với số tiền lên tới 200 triệu USD. Đây được xem là một trong những thương vụ đầu tư đáng chú ý trong ngành robot hình người của Trung Quốc.

Sau vòng gọi vốn này, định giá của Engineai đã vượt mốc 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD. Thành tích này giúp công ty gia nhập nhóm doanh nghiệp công nghệ giá trị cao đang nổi lên trong lĩnh vực robot thông minh.

(Theo SCMP, Interesting Engineering)