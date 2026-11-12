Được Fortune vinh danh ở vị trí thứ 49 trong Top 100 nơi làm việc xuất sắc Đông Nam Á năm 2026, MSD Việt Nam ghi dấu ấn về văn hóa doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam.

Lan toả giá trị từ mỗi thành viên

MSD Việt Nam, đơn vị thuộc Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA (Hoa Kỳ và Canada), vừa được xướng tên ở vị trí thứ 49 trong danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 (100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á năm 2026).

Danh sách do Fortune phối hợp với Great Place To Work® công bố, dựa trên kết quả khảo sát bảo mật danh tính với hơn 1,3 triệu người lao động tại 10 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có gần 95.000 người đang làm việc tại Việt Nam.

Ở lần công bố thứ hai, Việt Nam có 51 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế được vinh danh.

Tập thể nhân viên MSD Việt Nam cùng chung mục tiêu ứng dụng sức mạnh của khoa học tiên tiến để tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho sức khỏe cộng đồng.

Đối với MSD Việt Nam, sự ghi nhận này mang ý nghĩa đặc biệt khi đến đúng dịp doanh nghiệp này kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam.

Từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1996, MSD từng bước mở rộng hoạt động, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, đồng thời đóng góp vào những tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người và động vật.

Sau ba thập kỷ phát triển, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bởi đội ngũ gần 450 nhân viên, cùng chung sứ mệnh khai thác sức mạnh của khoa học tiên tiến nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và đóng góp cho sức khỏe cộng đồng.

Ông Andreas Riedel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MSD Việt Nam chia sẻ, “Đây là niềm tự hào lớn đối với tập thể MSD Việt Nam, đặc biệt nhân kỷ niệm 30 năm gắn bó và đồng hành cùng Việt Nam. Giải thưởng này không thuộc về riêng một cá nhân hay một thế hệ, mà là sự ghi nhận dành cho tất cả những con người đã và đang góp sức xây dựng MSD ngày hôm nay”.

Ông Andreas Riedel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, chia sẻ niềm tự hào khi công ty được vinh danh đúng dịp kỷ niệm ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam.

Xây dựng môi trường làm việc để mỗi cá nhân phát huy năng lực

Một trong những nền tảng tạo nên dấu ấn của MSD Việt Nam là văn hóa doanh nghiệp đề cao sự tôn trọng, công bằng và cơ hội phát triển cho mỗi thành viên. Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập, khuyến khích nhân viên phát huy thế mạnh, chủ động đóng góp và phát triển năng lực.

Hiện phụ nữ đảm nhiệm 71,5% các vị trí quản lý tại MSD Việt Nam. Đây là một trong những minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy bình đẳng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Những nỗ lực này được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và chứng nhận uy tín. MSD Việt Nam hai năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” vào năm 2023 và 2024; nhận Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) năm 2024; đồng thời đạt Chứng nhận Great Place To Work™ năm 2026.

Trong bốn năm liên tiếp, nhân viên MSD Việt Nam cũng đã hiến tặng hơn 500 đơn vị máu, góp phần hỗ trợ những người bệnh cần truyền máu. Từ năm 2024, công ty cũng đóng góp hơn 800 triệu đồng thông qua Quỹ hy vọng, chung tay giúp các cộng đồng khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024 và những đợt thiên tai nghiêm trọng trong năm 2025.

Đội ngũ nhân viên cùng công ty MSD Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng

Những đóng góp của MSD đối với lĩnh vực y tế Việt Nam cũng được Bộ Y tế ghi nhận. Năm 2022, doanh nghiệp nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế nhờ những đóng góp đáng kể dành cho bệnh nhân ung thư. Đến năm 2026, MSD tiếp tục được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì những đóng góp trong công tác truyền thông của chiến dịch “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”.

Việc góp mặt trong Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một danh hiệu về môi trường làm việc. Đây còn là sự ghi nhận đối với hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm, đề cao tinh thần đồng hành và trách nhiệm với cộng đồng.

Phương Dung