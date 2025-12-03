Những biến động khó lường khi du học năm 2026

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn biến động mạnh tại nhiều thị trường du học khi Anh, Úc, Canada và Mỹ khi các nước ồ ạt điều chỉnh chính sách liên quan đến thị thực, chứng minh tài chính và chỉ tiêu tuyển sinh học sinh quốc tế.

Trong 18 tháng qua, Canada tăng mức chứng minh tài chính tại một số tỉnh bang lên gấp nhiều lần; Úc thay đổi thời gian xét visa và siết chặt ở một số nhóm ngành có nguy cơ cao, khiến lượng du học sinh Việt giảm hơn 40% theo các thống kê. Mỹ yêu cầu hồ sơ du học sinh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, một số nước lại mở rộng tuyển sinh như New Zealand triển khai tuyển thẳng bằng học bạ tại 8 trường.

Trong bối cảnh chính sách thay đổi liên tục, nhiều phụ huynh Việt than phiền rằng họ gặp khó khăn để chuẩn bị cho con đi du học. Các gia đình mất từ 6 đến 12 tháng chuẩn bị hồ sơ nhưng phải điều chỉnh lại toàn bộ khi quốc gia đang có dự định du học thay đổi yêu cầu visa hoặc nâng chuẩn tài chính.

Chuẩn bị gì để đối phó những biến động?

Theo đại diện MSO Education Vietnam - đơn vị đang hợp tác với nhiều trường trung học và đại học ở nhiều quốc gia, để giảm thiểu rủi ro trong quá trình chuẩn bị hồ sơ cho năm 2026, phụ huynh cần xác định rõ 3 yếu tố: ngành học, quốc gia và khả năng tài chính đối chiếu theo từng quốc gia.Phụ huynh thường chọn nước trước, ngành sau. Tuy nhiên, cách tiếp cận đúng hơn là xác định ngành học rồi đối chiếu với quốc gia có thế mạnh đào tạo ngành đó. Những ngành như khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật và y tế đang có nhiều cơ hội việc làm và các trường top tập trung tại Australia hoặc Canada. Nhóm ngành kinh doanh, tài chính tập trung với Anh, Singapore.

Ngoài ra, chứng minh tài chính là bước nhiều phụ huynh còn chủ quan, dẫn đến việc hồ sơ bị kéo dài hoặc phải bổ sung nhiều lần. Việc nắm rõ yêu cầu tài chính theo từng nước và từng trường giúp phụ huynh chủ động chuẩn bị từ sớm, tránh tình trạng thiếu giấy tờ.

Trong bối cảnh chính sách thay đổi nhanh, phụ huynh nên theo dõi các nguồn thông tin chính thống thông qua các kênh của công ty tư vấn du học uy tín tại Việt Nam nhằm cập nhật kịp thời điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành ưu tiên và yêu cầu visa.

Phụ huynh được khuyến nghị lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và làm việc trực tiếp với các trường quốc tế để tránh thông tin nhiễu. Những tổ chức có mạng lưới rộng giúp phụ huynh tiếp cận dữ liệu chính xác và cập nhật nhanh chóng. MSO Education Vietnam hiện hợp tác với các cở sở giáo dục tại nhiều quốc gia, hỗ trợ tối ưu quá trình định hướng và chuẩn bị hồ sơ cho học sinh.

Cuối cùng, phụ huynh cũng nên tham gia các triển lãm du học theo từng ngành hoặc từng quốc gia để gặp trực tiếp đại diện trường. Khi tham gia, phụ huynh sẽ nắm rõ yêu cầu tuyển sinh, cơ hội học bổng và chương trình đào tạo.

