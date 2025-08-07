Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho 3 tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương vừa phân bổ hỗ trợ tổng kinh phí 131 tỷ đồng; trong đó, Nghệ An 65 tỷ đồng, Điện Biên 20 tỷ đồng, Sơn La 46 tỷ đồng.

Mỗi hộ gia đình có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng; nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thông qua Bộ Quốc phòng để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho người dân 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La; thông qua Bộ Công an để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho người dân tỉnh Nghệ An.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho xã miền núi Nghệ An. Ảnh: CTV

Mưa lớn kéo dài cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 931 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương bố trí đất, dựng lại nhà ở cho người dân bị mất nhà, phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025.