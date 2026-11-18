MU đánh dấu cột mốc lịch sử khi đưa Silvia Tuya vào ban huấn luyện đội một. Bà sẽ phụ trách công tác thể lực trong ê-kíp của tân HLV Pochettino.

Quỷ đỏ chuẩn bị đón Pochettino trước cuộc đối đầu với Liverpool vào Chủ nhật. Ông sẽ đưa một số cộng sự theo mình tới Old Trafford, trong đó có HLV thể lực Silvia Tuya.

Tuya sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên góp mặt trong ban huấn luyện đội một nam của MU.

Silvia Tuya chuẩn bị gia nhập MU - Ảnh: IG

Trước đó, CLB đã có Isabelle Brand đảm nhiệm vai trò chuyên gia hỗ trợ thể thao thành tích cao. Với vai trò mới, Tuya sẽ trực tiếp làm việc hằng ngày với Pochettino và các cầu thủ, đồng thời có mặt trên băng ghế huấn luyện các trận đấu.

Công việc tại Old Trafford là bước tiến mới của Tuya sau khi bà từng đi tiên phong trong BHL đội tuyển Mỹ. Bà sẽ cùng Pochettino có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington vào hôm nay (18/11) để bắt đầu làm việc với cầu thủ MU.

Tuya có bằng tiến sĩ khoa học, chuyên về thể thao thành tích cao, và sử dụng được tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalan. Nền tảng chuyên môn và khả năng ngoại ngữ là lợi thế khi bà làm việc với đội hình đa quốc tịch của MU.

Bà từng giảng dạy tại Đại học Barcelona và Viện Giáo dục thể chất Quốc gia Catalonia.

Tuya cũng có thời gian ngắn làm việc tại FC Badalona, đội bóng xứ Catalonia thi đấu ở Liga F - giải nữ hàng đầu Tây Ban Nha. Bà rời CLB này để gia nhập ban huấn luyện của Pochettino tại Mỹ vào tháng 10/2024.

Trước đó, Tuya từng tham gia công tác chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ đội nữ Levante. Bà cũng có kinh nghiệm làm việc với các VĐV quần vợt, bóng rổ, rugby và ba môn phối hợp Ironman.

Tại MU, Tuya sẽ phối hợp với Sebastiano Pochettino - con trai của tân HLV trưởng trong công tác huấn luyện thể lực.