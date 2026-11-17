MU được loan tin gửi đến Barca lời đề nghị 100 triệu euro để mua Fermin Lopez, trong cuộc đua gắt chuyển nhượng.

Theo Teamtalk, MU đang chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng tháng Giêng bận rộn để mang về vài bản hợp đồng mới cho tân thuyền trưởng Mauricio Pochettino, hòng có thể cứu vãn mùa giải thảm họa của họ.

Từ Tây Ban Nha, tờ Sport loan tin sốt dẻo: MU đã gửi lời đề nghị 100 triệu euro đến Barca để mua trụ cột trong đội hình Hansi Flick - Fermin Lopez.





MU vung 100 triệu euro hỏi mua Fermin Lopez của Barca, nhưng bị phớt lờ. Ảnh: Transfer News Live

Không chỉ vậy, Sport còn cung cấp thêm rằng, có tới 4 CLB ở Ngoại hạng Anh ‘đấu’ nhau để giành chữ ký của ngôi sao 23 tuổi, trong đó MU và Chelsea thể hiện sự quan tâm nhiều nhất.

Fermin Lopez đang có phong độ rất tốt mùa này, với 7 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân cho Barca.

Vào tháng trước, MU được cho cũng đã thăm dò về khả năng ký hợp đồng với tuyển thủ Tây Ban Nha Nha, ở ngay chuyển nhượng mùa Đông.

Nhưng không có tin tốt cho MU, từ Tây Ban Nha, khi các nguồn tin cho biết, Fermin Lopez phớt lờ mọi lời đề nghị và chỉ muốn được tiếp tục chơi bóng và phát triển sự nghiệp tại Barca.

Không chỉ vậy, phía Barca cũng có kế hoạch điều chỉnh lại hợp đồng của Lopez, dù đôi bên chỉ vừa đặt bút ký mới hồi đầu năm có thời hạn đến 2031, với điều khoản giải phóng là 500 triệu euro.

Bên cạnh nhắm đến một ngôi sao tên tuổi ở tuyến giữa, MU dự định mang về 1 hậu vệ trái mới, 1 trung vệ và 1 tiền đạo cắm để ‘làm quà’ cho tân thuyền trưởng Pochettino.

MU hiện đứng thứ 18 Ngoại hạng Anh, ở nhóm xuống hạng, sau 10 trận đấu dưới thời Carrick, chỉ có được 8 điểm.

Trong phát biểu mới nhất, Pochettino không loại trừ một số tuyển thủ Mỹ có thể cập bến Old Trafford torng thời gian tới. Những cái tên được đồn đoán theo chân vị thuyền trưởng người Argentina là Folarin Balogun , Alex Freeman, Antonee Robinson và Weston McKennie.