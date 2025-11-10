Lớp xóa mù chữ ở bản Háng Chua Xay có 30 học viên, họ hầu hết là người dân tộc Mông đã qua tuổi đi học, thậm chí có người đã gần 50 tuổi. Lớp đã hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (tương đương với hoàn thành chương trình lớp 3 của giáo dục tiểu học). Từ tháng 6/2025, lớp học bước sang giai đoạn 2 của chương trình, dự kiến kết thúc vào tháng 2/2026.

Năm nay, ngoài lớp học tại bản Háng Chua Xay, xã còn mở thêm 2 lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 ở bản La Phu Khơ và Sáng Nhù.

Để duy trì các lớp học này luôn sáng điện là nỗ lực không nhỏ của cấp ủy, chính quyền xã Mù Cang Chải. Hàng năm, xã đều tiến hành điều tra, rà soát, đánh giá thực trạng số người không biết chữ, tái mù chữ theo quy định. Từ đó, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong việc tuyên truyền, vận động, ký cam kết quản lý, huy động tỷ lệ học viên ra lớp.

Bên cạnh việc tích cực vận động người dân trong độ tuổi từ 25 - 60 tham gia các lớp xóa mù chữ, Phòng giáo dục và đào tạo Mù Cang Chải đã cử giáo viên có năng lực, nhiệt huyết đứng lớp vào các buổi tối trong tuần; phối hợp với các địa phương, cơ quan đoàn thể chuẩn bị chu đáo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các lớp xóa mù chữ.

Tại lớp học xoá mù chữ ở Mù Cang Chải, học viên hầu hết là người dân tộc thiểu số đã qua tuổi đi học

Đặc biệt, các giáo viên còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng kiến thức sau khi học giúp học viên nhớ lâu hơn, như: Hướng dẫn học viên tính toán trên máy tính của điện thoại; thực hành nhắn tin giúp học viên quen mặt chữ, ghép tiếng và hình thành câu.

Các lớp học không chỉ dừng lại ở việc dạy đọc, dạy viết mà còn trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, pháp luật, giúp họ hiểu biết hơn về thế giới xung quanh và vận dụng vào đời sống.

Kết quả cho thấy, các học viên tham gia các lớp học đều có những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán; có hiểu biết đơn giản, cần thiết về các vấn đề tự nhiên, xã hội; có thêm kiến thức để ứng dụng vào sản xuất... Khi trình độ của đồng bào được nâng lên, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân dễ dàng hơn, nhất là tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn, đời sống văn hóa mới.

Tới nay, với tỷ lệ người biết chữ ở Mù Cang Chải mức độ 1 chiếm 93,4%, đạt chuẩn mức độ 2 chiếm 81,1%.... Xã đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2024.

Yên Minh