MU đang quan tâm đến Estevao trong thương vụ chuyển nhượng hơn 80 triệu bảng, khi tài năng Brazil chưa tìm được chỗ đứng tại Chelsea thời Xabi Alonso.

Theo truyền thông Anh, MU đang theo dõi tình hình của Estevao, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính tại Chelsea.

Các nguồn tin thân cận sân Old Trafford cho biết, giới chủ MU không ngại chi đậm để đưa tài năng người Brazil rời Stamford Bridge.

MU sẵn sàng chi đậm cho tài năng của Estevao. Ảnh: CFC

Đây là mức phí cho thấy quy mô của thương vụ tiềm năng. Chelsea chưa có ý định rõ ràng về tương lai Estevao, và đội bóng thành London còn vài tuần trước kỳ chuyển nhượng mùa đông để đưa ra lựa chọn.

Cơ sở làm dấy lên những đồn đoán nằm ở thời gian thi đấu hạn chế của Estevao. Trong giai đoạn đầu mùa 2026/27, sau khi trải qua chấn thương, anh chưa thuyết phục được Xabi Alonso.

Sự cạnh tranh trên hàng công Chelsea cùng những điều chỉnh chiến thuật liên tục mà Alonso thực hiện khiến Estevao phải chờ đợi cơ hội.

Alonso khẳng định Estevao vẫn trong kế hoạch của mình. Tuy nhiên, ông không đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên cho tài năng trẻ Nam Mỹ.

Estevao cần thi đấu thường xuyên để cải thiện phong độ, cũng như tìm một vị trí quan trọng trong đội hình tuyển Brazil.

HLV Carlo Ancelotti đang thực hiện nhiều thử nghiệm cho Selecao trước Copa America 2028, cũng như vòng loại World Cup 2030 khu vực Nam Mỹ. Vì thế, đây là lúc các cầu thủ cần ghi điểm với nhà cầm quân Italia.

Estevao ghi 8 bàn cho Chelsea mùa trước dù CLB vốn không ổn định. Anh tạo kỳ vọng về khả năng phát triển tại bóng đá Anh. Tuy vậy, mùa này anh mới đá 172 phút - với 47 phút Premier League.

MU sẵn sàng đàm phán chuyển nhượng trong khoảng 82-85 triệu bảng. Về phần mình, Estevao đang chờ biến động ở Old Trafford, đặc biệt là tương lai Michael Carrick, trước khi đưa ra lựa chọn.