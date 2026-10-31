Làm lành với Bruno Fernandes và tiếp tục được BLĐ tin tưởng, Michael Carrick hy vọng sẽ giúp MU thoát chuỗi ngày khó khăn khi làm khách trên sân Chelsea.

Nhiều người cho rằng, Michael Carrick khó giữ được ghế sau một tuần thảm họa, với hai thất bại bạc nhược trước Como trên sân khách (1-4) và Bournemouth ngay tại sân nhà (0-3).

Dù vậy, ông vẫn được người hâm mộ MU vỗ tay động viên sau trận thua Bournemouth. Qua vài ngày xuất hiện dồn dập đồn đoán, BLĐ Quỷ đỏ cũng thể hiện sự ủng hộ khi phát đi thông điệp không thay tướng trước cuộc đấu Chelsea.

Michael Carrick đã làm lành với Bruno Fernandes - Ảnh: Times

Carrick hiểu rõ yêu cầu cấp bách phải cải thiện kết quả trước đợt tập trung ĐTQG tháng 11. Quãng nghỉ đó sẽ giúp giới chủ MU thêm thời gian cân nhắc tìm ra người phù hợp đưa CLB tiến lên.

Trước mắt, chiến lược gia 45 tuổi sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu Chelsea. Có cơ sở để tin rằng, ông cùng các học trò sẽ mang đến màn trình diễn tích cực và giành kết quả khả quan.

Cuộc trao đổi thẳng thắn nhằm tháo gỡ khúc mắc với Bruno Fernandes có thể mở đường cho ngôi sao người Bồ Đào Nha tái xuất. Bất kể ý kiến trái chiều về cách hành xử gần đây, anh vẫn là cầu thủ hàng đầu của MU.

Michael Carrick sẵn sàng đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình xuất phát, khi tiền vệ người Anh đã tập luyện đầy đủ sau 4 trận vắng mặt.

Với chất lượng nhân sự và đội hình cân bằng hơn, MU không cần quá xuất sắc vẫn có thể gây khó khăn cho Chelsea, đội bóng cũng đang phải giải quyết những vấn đề riêng.

Chelsea bước vào cuộc tiếp đón Tottenham với nhiều kỳ vọng sau 2 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Tuy nhiên, Joao Pedro chấn thương ngay trước trận giáng đòn mạnh vào đội chủ nhà. Họ thi đấu thụ động, để đối phương làm chủ tuyến giữa và giành chiến thắng xứng đáng.

HLV Xabi Alonso mong muốn các học trò có phản ứng tích cực trong chuyến làm khách Liverpool tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh nên tung ra đội hình mạnh.

Cuộc chạm trán hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: FB

Tuy nhiên, Chelsea chỉ có thể hòa 1-1 trong 90 phút chính thức, rồi trả giá ở loạt luân lưu khi Valentin Barco, Emanuel Emegha và Wesley Fofana đều sút hỏng penalty.

Sự trở lại của Cole Palmer sau án treo giò hôm nay là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, niềm vui ấy phần nào bị lu mờ bởi sự vắng mặt của trụ cột dưới hàng thủ Maxence Lacroix.

Tương tự cuộc đối đầu Tottenham cuối tuần trước, Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, trận đấu sẽ giằng co và kết quả hòa nhiều khả năng xảy ra.

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Chelsea: Reece James, Pedro, Emiliano Martinez, Jamie Gittens và Lacroix chấn thương.

MU: Luke Shaw, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Mainoo và Rashford còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Hato; Henderson, Lavia, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha.