Nhà báo nổi tiếng chuyên về chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, MU chuẩn bị ký hợp đồng chính thức với tiền đạo Matheus Cunha của Wolves.

Ông chia sẻ: "Manchester United đang tiến gần đến thỏa thuận với Matheus Cunha. Tiền đạo Brazil chấp nhận dự án và các điều khoản cá nhân sắp được hoàn tất.

Những thông tin chi tiết cuối cùng cần được sắp xếp giữa tất cả các bên liên quan. Và sau đó, Here we go!"

Cunha chuẩn bị gia nhập MU - Ảnh: F.R

Cũng theo Romano, đội bóng thành Manchester sẽ trả 62,5 triệu bảng để xé hợp đồng giữa Cunha và Wolves. Hình thức thanh toán được chia ra thành nhiều đợt khác nhau để phù hợp luật công bằng tài chính.

Matheus Cunha là cái tên mà HLV Ruben Amorim cực kết, với khả năng liên kết tấn công, kéo bóng rất tốt.

Mùa giải vừa qua, Cunha còn nổi bật trong màu áo Wolves với hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Điều đó đã thuyết phục lãnh đạo Quỷ đỏ chi tiền rước anh về Old Trafford.

Trên các trang mạng xã hội, fan Red Devils cũng vui mừng trước thông tin chuyển nhượng này. Một người viết: "Đây là bản hợp đồng cực kỳ chất lượng".

CĐV khác chia sẻ: "Cunha có thể chơi tốt trong vai trò số 10 hoặc tiền đạo lệch cánh. Điều quan trọng hơn cả là anh hiểu rõ lối chơi 3-4-1-2 mà HLV Amorim áp dụng cho MU".