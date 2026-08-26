Martinez gia nhập Quỷ đỏ năm 2022, song thời gian của trung vệ Argentina tại Old Trafford liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Điều này khiến anh gặp khó khăn duy trì vị trí thường xuyên trong đội hình chính.

Hợp đồng hiện tại của Martinez sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2026/27, nhưng MU có điều khoản cho phép tự động gia hạn thêm 12 tháng.

Lisandro Martinez cần chứng minh thể trạng có thể thi đấu liên tục trong màu áo MU - Ảnh: S.T

Theo các nguồn tin, đội chủ sân Old Trafford dự kiến kích hoạt điều khoản trên, qua đó giữ Lisandro ở lại đến hết mùa 2027/28. Tuy nhiên, tương lai lâu dài của anh vẫn là dấu hỏi.

Theo talkSPORT, Martinez đang đứng trước mùa bóng có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp tại MU.

Ban lãnh đạo CLB muốn trung vệ 28 tuổi chứng minh lại năng lực cũng như khả năng duy trì thể trạng ổn định, trước khi cân nhắc trao cho anh bản hợp đồng mới giá trị lớn.

Nếu Martinez tiếp tục gặp vấn đề về thể lực và không ra sân thường xuyên, INEOS sẽ tính đến phương án bán anh để thu về khoản phí chuyển nhượng.

Kể từ khi cập bến Old Trafford, Martinez vắng mặt gần 80 trận đấu tại Premier League. Anh sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 1/2027, yếu tố khiến MU càng thận trọng trong việc đưa ra cam kết dài hạn.

Martinez có thể trở lại đội hình xuất phát vào cuối tuần này, khi Quỷ đỏ tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà.

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Lisandro Martinez tái xuất sẽ giúp Carrick giải quyết những vấn đề nơi hàng phòng ngự MU. Ở trận gần nhất, Quỷ đỏ để thủng lưới hai bài trước Hull City.