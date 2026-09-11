VKSND TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2022-4/2025, có 97 bị can thực hiện loạt hành vi phạm tội tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố.

Cụ thể, từ tháng 10/2022-5/6/2023, bị can Đoàn Việt Hà (SN 1994, Hà Nội) trao đổi với Bùi Trọng Tấn (SN 1991, Quảng Trị) về việc mua thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) của các cá nhân, làm giả căn cước công dân (CCCD) của người bán tài khoản để chuyển cho nhóm đối tượng tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia sử dụng cho mục đích đánh bạc, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền.

Các lô điện thoại chứa thông tin TKNH cùng các CCCD giả của người bán tài khoản sẽ được Tấn giao cho Hà thành từng đợt rồi đưa sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Quá trình hoạt động, Hà và Tấn câu kết, lôi kéo nhiều đối tượng khác để tạo thành đường dây tội phạm nhằm thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2022-4/2024, Bùi Trọng Tấn và các đồng phạm đã mua bán trái phép thông tin TKNH cá nhân của 500 người với 6.000 thông tin TKNH cá nhân, đã xác định được nhân thân, lai lịch của 435 cá nhân bán thông tin TKNH.

Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Tài liệu tố tụng còn chỉ ra hành vi mua bán trái phép thông tin TKNH doanh nghiệp giữa các đối tượng ở Campuchia, Bùi Trọng Tấn và Trang Quang Trung.

Theo cáo trạng, do ngân hàng nhà nước ban hành quy định về việc buộc TKNH cá nhân phải thực hiện xác nhận sinh trắc học trước khi giao dịch nên vào khoảng tháng 11/2023, các đối tượng ở Campuchia có tên “K Jackie” và “Phong” (cấp trên của Đoàn Việt Hà) đã chỉ đạo Bùi Trọng Tấn đăng ký thành lập doanh nghiệp “ma” mở TKNH doanh nghiệp để chuyển sang Campuchia.

“K Jackie”, “Phong” và Tấn thỏa thuận: Một doanh nghiệp “ma” mở ít nhất 5 TKNH, các đối tượng ở Campuchia sẽ trả cho Tấn 35 triệu đồng. Tháng 11/2023, Tấn bàn bạc, thống nhất với Trang Quang Trung (SN 1989, Đà Nẵng) về việc làm giả CCCD, làm giả hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, mở TKNH doanh nghiệp để bán cho các đối tượng hoạt động tội phạm.

Theo thỏa thuận, Tấn trả cho Trung mỗi doanh nghiệp “ma” 7,5 triệu đồng, mỗi TKNH doanh nghiệp là 1,3 triệu đồng; Tấn trả cho Nguyễn Hoàng Min (SN 2002, Đà Nẵng) 400 ngàn đồng cho mỗi TKNH.

Để thành lập doanh nghiệp, Trang Quang Trung làm CCCD giả, khắc con dấu giả của các Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng, tự giả chữ ký công chứng viên, đóng dấu của Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng trên bản sao giấy CCCD giả.

Bị can tự ký tên người đại diện pháp luật trên hồ sơ đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp; thông qua dịch vụ môi giới đăng ký thành lập doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký (CNĐK) thành lập doanh nghiệp.

Sau khi có được giấy CNĐK thành lập doanh nghiệp, con dấu công ty, để mở TKNH doanh nghiệp, Trung liên hệ với các nhân viên của nhiều ngân hàng làm dịch vụ mở TKNH cho doanh nghiệp.

Trung tự ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của doanh nghiệp trên hồ sơ đề nghị mở TKNH, làm bản sao giấy CCCD giả của giám đốc, kế toán công ty rồi gửi hồ sơ mở TKNH doanh nghiệp cho các nhân viên ngân hàng để đăng ký mở tài khoản.

Nguyễn Hoàng Min đã mua điện thoại, sim rác (dùng để đăng ký dịch vụ mobilebanking để thực hiện giao dịch), sim đã kích hoạt sẵn, tạo lập tài khoản gmail của giám đốc, kế toán công ty, cung cấp thông tin số điện thoại gắn với tên giám đốc, kế toán và địa chỉ mail cho Trung đăng ký mở TKNH doanh nghiệp.

Sau khi mở TKNH thành công, mã kích hoạt, tên đăng nhập, mật khẩu được gửi về số điện thoại đã đăng ký, Min tải ứng dụng internetbanking/mobilebanking của các ngân hàng, nhập mã kích hoạt, đăng nhập, đổi mật khẩu, lưu thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP vào điện thoại iPhone.

Cáo trạng xác định, từ 11/2023-7/2024, Tấn thuê Trung thực hiện đăng ký thành lập 90 doanh nghiệp, mở khoảng 670 TKNH doanh nghiệp rồi chuyển cho Min và Lê Hữu Nghĩa (SN 2000, Đà Nẵng) kích hoạt, sau đó gửi cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho các hoạt động tội phạm.