Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Lan Hương (SN 1979) và Nguyễn Hà Mi (SN 1994, cùng trú tại Hà Nội) lần lượt mức án 13 năm và 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bà K. (SN 1972, ở Hà Nội) là doanh nhân và cần vay vốn ngân hàng để làm ăn. Là chỗ quen biết với bà K. từ năm 2015, Hương nói dối rằng quen nhiều người làm ngân hàng, có thể giúp bà K. vay vốn ODA với lãi suất ưu đãi.

Thực chất, ngay khi biết bà K. có ý định vay tiền ngân hàng để làm ăn, Hương đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hương bàn bạc với Nguyễn Hà Mi cùng giả danh nhân viên ngân hàng, đưa bà K. “sập bẫy lừa”.

Mi đảm nhận việc tìm hiểu về nguồn vốn ODA rồi thuê người làm giả 2 văn bản đồng ý giải ngân hơn 84 tỷ đồng vốn ODA cho bà K. Trong khi đó, theo yêu cầu của Hương chuyển trước tiền chi phí để được làm thủ tục nhanh, bà K. đã chuyển khoản hơn 400 triệu đồng cho Hương.

Thủ đoạn thao túng tâm lý

Nhằm tiếp tục lừa đảo bà K., hai bị cáo hẹn gặp nữ doanh nhân để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Tại cuộc gặp, Mi giả danh nhân viên Ngân hàng P., đưa ra giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa mà Mi lấy từ một chi nhánh ngân hàng.

Mi điền các thông tin trên giấy và bảo bà K. ký vào phần khách hàng. Bị cáo dùng điện thoại của bà K. đăng ký tài khoản online cho nữ doanh nhân rồi bảo bà chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng này để chứng minh tài khoản có hoạt động, có giao dịch.

Trong khi cầm điện thoại của bà K., Mi lần lượt chuyển 1 tỷ đồng trên vào 2 tài khoản khác và bảo bà K. xác thực khuôn mặt. Do tin tưởng, nữ doanh nhân đã thực hiện theo yêu cầu.

Chiếm đoạt được tiền của bà K., Mi bảo nạn nhân cầm giấy đề nghị kiêm hợp đồng đến chi nhánh Ngân hàng P. trên đường Tô Hiệu (Hà Nội) để hoàn tất hồ sơ.

Tuy nhiên, sau khi đến địa chỉ trên, bà K. không thấy có ngân hàng nào. Nữ doanh nhân kiểm tra thì phát hiện 1 tỷ đồng trong tài khoản của bà đã bị “bốc hơi”. Liên lạc với Mi và Hương đều không được nên bà K. đã trình báo Công an.

Hương và Mi bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của nữ doanh nhân, sau đó chia nhau (Hương hơn 821 triệu đồng, Mi hơn 599 triệu đồng).

Quá trình điều tra xác định, với cùng thủ đoạn hứa hẹn cho vay vốn ngân hàng, Hương còn lừa đảo người khác, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Hành vi này của bị cáo đang được Công an TP Hải Phòng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.