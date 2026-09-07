Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Cường (SN 1993, ở Ninh Bình) mức án 17 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thời điểm tháng 2/2021, Cường từng bị TAND huyện Ninh Bình (cũ) tuyên phạt 27 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Cường tiếp tục đi lừa đảo, bỏ trốn rồi bị bắt theo lệnh truy nã.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa lần này, Cường khai bản thân vốn không có việc làm ổn định. Tháng 9/2023, bị cáo quen chị Phan Thị O. qua nhóm Zalo “Chém gió xả xì tress”.

Qua các buổi gặp mặt, ăn uống giữa các thành viên trong nhóm, Cường thấy chị O. là người có điều kiện kinh tế, đang muốn gửi tiền tiết kiệm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị.

Cường tự giới thiệu là nhân viên Ngân hàng PVcombank, có khả năng xin cho chị O. gửi tiền với lãi suất cao hơn các ngân hàng khác.

Bị cáo Vũ Ngọc Cường tại tòa. Ảnh: TN

Làm giả sổ tiết kiệm

Do tin tưởng, chị O. đã đồng ý gửi tiền tiết kiệm theo hướng dẫn của Cường. Theo đó, chị O. chỉ cần mở tài khoản tại Ngân hàng PVcombank rồi gửi tiền vào, Cường sẽ chuyển tiền sang sổ tiết kiệm. Chị O. không phải đến trụ sở ngân hàng mà Cường sẽ mang sổ tiết kiệm đến giao tận tay cho chị.

Tiếp đó, để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của chị O., Cường tự nhận làm thủ tục mở tài khoản cho chị. Cường vào ứng dụng Ngân hàng PVcombank trên điện thoại di động cá nhân, làm thủ tục mở tài khoản online cho chị O., nhưng lấy số điện thoại của mình để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking, nhận mã OTP, thông báo biến động số dư tài khoản và không cho chị O. biết việc này.

Theo cáo trạng, từ ngày 10/11- 29/12/2023, chị O. đã nhiều lần chuyển khoản tổng số 3,2 tỷ đồng vào tài khoản tại Ngân hàng PVcombank do Cường mở hộ. Tương ứng với mỗi khoản tiền chị O. gửi vào tài khoản, Cường thuê người làm giả sổ tiết kiệm với mức lãi suất do Cường tự nghĩ ra.

Sau khi có sổ tiết kiệm giả, bị cáo đem đến giao cho chị O. tại nhà hoặc nơi chị làm việc. Về số tiền mà chị O. đã chuyển vào tài khoản, Cường chuyển toàn bộ sang tài khoản của mình mở tại ngân hàng khác để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình nhờ Cường gửi tiền tiết kiệm, chị O. có lần bảo bị cáo cài ứng dụng PVcombank trên điện thoại cho chị để theo dõi số dư. Sợ chị O. phát hiện, Cường nói dối là ứng dụng này chưa áp dụng với trường hợp gửi nhiều tiền như chị.

Khi chị O. tự cài đặt ứng dụng PVcombank thì được yêu cầu nhập mật khẩu, lúc này chị mới nghi ngờ Cường.

Ngày 12/4/2024, chị O. mang các sổ tiết kiệm ra phòng giao dịch để kiểm tra. Lúc này, chị O. mới biết cả 6 sổ tiết kiệm của mình không có trên hệ thống ngân hàng, tài khoản PVcombank của chị cũng không có tiền.

Về phía ngân hàng, khi phát hiện có đối tượng làm giả sổ tiết kiệm để lừa dối khách hàng, ngày 13/5/2025, PVcombank đã chủ động trình báo Công an quận Ba Đình (cũ) để giải quyết.

Cơ quan điều tra xác định ngoài chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của chị O., Cường còn vay của chị này 797 triệu đồng. Sau khi chị O. phát hiện bị lừa đã yêu cầu Cường trả lại tiền. Cường mới trả chị O. được 2,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.