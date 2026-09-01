Hiện có tới 5 hãng đang kinh doanh điện thoại gập ngang dạng sách tại Việt Nam là Samsung, Oppo, Motorola, Honor và Vertu.

Chiếc điện thoại gập Vertu AlphaFold Black Premium có giá hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: PL

Ngoại trừ Honor vẫn kinh doanh chiếc Magic V5 từ năm 2025, trong năm 2026 các hãng đều đã ra mắt thị trường điện thoại gập mới. Điển hình là Oppo với chiếc Find N6, Motorola với razr fold, Samsung ra hai mẫu là Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8. Trong đó, Find N6 có giá cao nhất khi lên tới gần 65 triệu đồng khi mở bán.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến Vertu khi mới đây hãng cũng gia nhập thị trường điện thoại gập tại Việt Nam với chiếc Alphafold.

Có điều, không phải ai cũng có thể sở hữu chiếc điện thoại của hãng điện thoại siêu sang này, khi giá khởi điểm của phiên bản thấp nhất cũng hơn 225 triệu đồng và cao cấp nhất là hơn 1 tỉ đồng.

Về cấu hình, Alphafold không nổi bật so với các điện thoại gập ngang dạng sách trên thị trường hiện nay. Máy có màn hình phụ kích thước 6,53 inch, màn hình chính 8,05 inch, độ phân giải 2K và cả hai đều sử dụng tấm nền LTPO OLED, hỗ trợ tần số quét 120Hz.

Về hiệu năng, máy được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Supreme trên tiến trình 3nm, RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB.

Thiết bị có hệ thống ba camera sau gồm camera chính 50MP hỗ trợ OIS, camera góc siêu rộng 50MP và camera telephoto 5MP, cùng camera trước 20MP. Máy sử dụng pin silicon-carbon 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 65W và các kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC.

Về phần mềm, dòng máy này tích hợp Hermes Agent, hệ thống AI của VERTU hỗ trợ tương tác với hơn 70 ứng dụng và thực hiện 64 nhóm tác vụ bằng giọng nói. Thiết bị cũng được trang bị A5 Security Chip, Private Space, mã hóa đầu cuối và V-Talk nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu, thông tin liên lạc và các không gian sử dụng riêng biệt.

Kim cương tự nhiên được đính tại cụm camera khiến cho chiếc điện thoại gập của Vertu có giá hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: PL

Sở dĩ chiếc điện thoại gập của Vertu này có mức giá trải rộng từ hơn 200 triệu đến 1 tỷ đồng là do sự khác biệt về vật liệu, mức độ chế tác và các tùy chọn cá nhân hóa (Bespoke) trên từng phiên bản.

Các phiên bản đều cùng sử dụng nền tảng công nghệ chung, trong khi giá trị gia tăng nằm ở những lựa chọn như da bê, da cá sấu, titanium, vàng khối, kim cương và các chi tiết được chế tác thủ công.

Chẳng hạn, ở các phiên bản tiêu chuẩn có giá 225.868.000 đồng, Alphafold sử dụng da bê Stitched Calfskin màu nâu hổ phách, kết hợp mặt lưng không logo, tập trung vào chất liệu và đường nét tối giản.

Trong khi đó Vertu AlphaFold Black Premium Set Quad Gold YG Dia Iron Black 1TB có giá 1.005.868.000 đồng, nổi bật với nền Iron Black, các chi tiết từ vàng và kim cương tự nhiên được đính trên thân máy. Kim cương được đính tại cụm camera và các vị trí trên viền máy, tạo điểm sáng trên nền đen; các chi tiết vàng làm nổi bật đường nét thiết kế.

Nhìn chung, nếu muốn mua một chiếc điện thoại gập chỉ để trải nghiệm và dùng hàng ngày với cấu hình cao cấp người dùng nên chọn Find N6 hay Z Fold 8 Ultra. Còn nếu có điều kiện kinh tế và thích dùng hàng hiệu, chiếc điện thoại gập của Vertu cũng là một lựa chọn đáng tham khảo.