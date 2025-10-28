XEM CLIP:

Gần 1 tháng sau khi lũ rút, người dân thôn Làng Chút vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhà cửa, ruộng nương, khu chăn nuôi của nhiều gia đình vẫn đang bị vùi lấp trong lớp cát dày đặc. Đặc biệt, lòng suối Chút, nơi cung cấp nguồn nước chính cho sản xuất nông nghiệp của thôn hiện tại đang bị cát bồi lấp, làm biến đổi dòng chảy và độ sâu của suối đã bị giảm đi đáng kể.

Cánh đồng màu mỡ của Làng Chút chưa kịp thu hoạch đã bị cát vùi lấp dày hơn 1m. Ảnh: Đức Hoàng

“Chưa bao giờ chúng tôi thấy cảnh tượng lạ như vậy. Nước lũ tràn về, dâng cao nhanh sau đó cuốn theo cát, rác, cây cối phủ kín cả thôn. Sau khi lũ rút, mặc dù cả thôn đã tổng lực vệ sinh nhưng vẫn rất ngổn ngang, nắng lên cát khô bụi bay khắp nơi”, anh Hoàng Văn Cảnh (38 tuổi) chia sẻ.

Căn nhà sàn của anh Hoàng Văn Cảnh bị cát bồi khoảng 1m, hiện tại phải đào hố để xử lý các cột sàn tránh bị mối mọt. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 27/10, mặc dù trận lũ đã quét qua đây gần 1 tháng nhưng cuộc sống của một số hộ dân trong thôn Làng Chút vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường từ quốc lộ 279 vào trong thôn rơi vào cảnh cát bụi mù mịt.

Khắp nơi trong thôn là những bãi cát, đường dân sinh phủ kín cát khiến người dân sinh sống trong tình cảnh bụi bặm. Ảnh: Đức Hoàng

Căn nhà tạm của anh Hoàng Văn Tư được dựng cho cả gia đình trú ngụ sau khi căn nhà sàn cũ bị lũ "đánh" sập. Ảnh: Đức Hoàng

Xung quanh khu vực nhiều nhà dân cát vẫn phủ kín, có nơi dày tới 2-3m. Trong khi chờ phương án khắc phục, khôi phục lại bản làng từ các cơ quan chức năng, người dân Làng Chút vẫn sinh hoạt trong khu vực an toàn, dựng lán tạm trên nền đất cao.

Cánh cổng của một căn nhà bị cát vùi lấp gần 2m, giờ chỉ còn lại 2 trụ cổng. Ảnh: Đức Hoàng

Một căn nhà đang xây dựng phần móng bỗng "bất đắc dĩ" trở thành ao tù cho vịt bơi lội. Ảnh: Đức Hoàng

"Hoàn cảnh gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, cả nhà của tôi và con trai đều bị vùi lấp trong lớp cát dày. Chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục, vận chuyển cát ra ngoài để gia đình sớm ổn định đời sống, khôi phục lại sản xuất nông nghiệp", bà Yêu (68 tuổi) trải lòng.

Bà Yêu tiếc nuối nhìn về căn nhà vừa được xây năm ngoái hiện đã bị vùi lấp quá nửa, không thể tiếp tục sử dụng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Văn Bàn, lượng cát bồi lấp ở Làng Chút khoảng hơn 100.000m3. Với giá trị cát vàng trên thị trường hiện nay dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/ khối, ước tính giá trị của số cát trên vào khoảng 30-35 tỷ đồng.

Nhiều điểm trong thôn Làng Chút vẫn ngổn ngang gỗ, rác sau trận lũ kinh hoàng. Ảnh: Đức Hoàng

Căn nhà của bà Hoàng Thị Vin từng bị ngập hơn 1m, thiết bị điện hư hỏng hoàn toàn. Chiếc tivi mới được bà Vin sắm sửa lại sau khi dọn dẹp căn nhà. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Vũ Xuân Thuỷ, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, để khắc phục khối lượng cát "khổng lồ" tại thôn Làng Chút, xã Văn Bàn đã đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Lào Cai để đấu giá khai thác mỏ cát theo quy định. Tuy nhiên, việc khai thác cát rất khó khăn, do đường giao thông nhỏ, các phương tiện vận tải di chuyển sẽ không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh.

"Con đường trong thôn rất nhỏ, việc vận chuyển rầm rộ sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Phương án tạo một đoạn đường khác để vận chuyển cát tới các điểm tập kết đang được địa phương tính đến", ông Thuỷ nói.

Ước tính sau lũ, số lượng cát bồi lấp ở thôn Làng Chút lên tới hơn 100.000m3. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Thuỷ, trong chỉ đạo mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai, địa phương được phép xử lý khối lượng cát trên theo phương án xử lý tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Trước mắt, xã sẽ múc, san gạt số cát trên và chia ra tập kết tại các bãi trên địa bàn.

"UBND xã Văn Bàn đã lập tổ công tác 10 người, trong đó có lực lượng công an, để bảo vệ các bãi tập kết cát. Tất cả các bãi tập kết sẽ được lắp camera giám sát toàn thời gian để quản lý chặt chẽ. Sau đó, các sở, ngành liên quan sẽ thực hiện thủ tục đấu giá và nộp kinh phí về ngân sách nhà nước", ông Thuỷ thông tin.