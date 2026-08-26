Trong Mùa hè năm ấy tập 10 lên sóng tối nay, 26/8, gia đình và Khánh (Long Vũ) âm thầm giải quyết mọi việc để Phương (Lưu Ly) yên tâm đi du học. Và Khánh quyết định gặp Tùng Jun (Hà Thành) để nhờ cậu bạn giữ kín mọi chuyện không để cho Phương biết.

Khánh cũng dò hỏi xem Tùng đã khai gì với công an nhưng cậu bạn trấn an Khánh, nói mình khai chỉ đứng từ xa và không nhìn thấy gì. Khánh nói mọi rắc rối xuất phát từ mình nên Khánh muốn gánh mọi chuyện. "Bạn biết là Phương sắp đi du học. Nếu Phương dính đến chuyện này sẽ ảnh hưởng đến học bổng, đến cả tương lai của Phương nữa", Khánh nói.

Ở diễn biến khác, bà Ngọc (Vân Dung) sang nhà nói chuyện với bà Liên (Hồng Hạnh) và được biết gia đình bị hại dứt khoát không chịu hoà giải. Mẹ Phương đưa cho mẹ Khánh 100 triệu đồng để đi lo việc nhưng bà dứt khoát không nhận. Bà Ngọc nói chuyện đi vay lãi cao hay không không quan trọng mà giờ phải lo cho Khánh và dứt khoát dúi tiền vào tay bà Liên.

"Lúc gia đình nhà tôi khó khăn, cô chú cũng giúp đỡ mà nên cô chú cứ cầm lấy, có ít thế này tôi cũng đỡ áy náy", bà Ngọc khóc nói.

Trong khi đó, Phương quyết định bảo lưu kết quả học bổng. Bà Ngọc nghe vậy rất thất vọng. Nhưng Phương nói thời gian qua mẹ và chị đã phải gồng gánh lo cho bố, giờ bố mất rồi mình lại đi sẽ không thể chăm sóc bà Ngọc nên vô cùng áy náy. "Mẹ tự nguyện và trách nhiệm lo cho con cơ mà. Sao con làm thế? Con không nghĩ đến tương lai à?", bà nói. Phương đáp cô được ưu ái quá nhiều trong khi mẹ và chị phải hy sinh nên thấy mình không xứng đáng.

Khánh có thoát tội hay phải đi tù? Phương ở lại hay đi du học? Chi tiết tập 10 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

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