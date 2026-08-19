Trong Mùa hè năm ấy tập 7 lên sóng tối 19/8, khoảng cách giữa Phương (Lưu Ly) và Khánh (Long Vũ) ngày càng lớn, đến mức Phương sang tận nhà trả quà Khánh tặng với lý do phòng chật và cô phải dọn dẹp những thứ không cần thiết.

"Tôi trả lại cho ông để tặng cho ai đó phù hợp hơn", Phương nói trong sự bực bội rồi nhét quà vào tay Khánh. Khánh nói đã mất bao nhiêu đêm để làm món quà đó cho Phương và hỏi Phương đã chắc chưa nhưng đáp lại là thái độ dứt khoát của cô bạn.

Ở diễn biến khác, Khánh rủ Hoàng (Hoàng Hải) tan học đi ăn bún ốc nhưng bị dội ngay một gáo nước lạnh vì cậu bạn bận đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc cùng Ly (Nguyễn Trinh). Sau màn tra hỏi, Khánh còn phát hiện ra họ đi ăn cùng Phương mà không hề rủ mình.

"Bạn tận dụng lúc tôi và Phương cãi nhau để chia bè chia phái đúng không? Bạn về phe Phương nên bỏ tôi đúng không? Bạn không coi tôi là bạn đúng không?", Khánh chất vấn dồn dập khiến Hoàng vã mồ hôi và cuối cùng phải khai ra là do Tùng Jun (Hà Thành). Hoá ra Tùng Jun muốn mời Phương đi ăn nhưng rủ thêm cả Hoàng và Ly làm bình phong vì ngại.

Khánh đi theo Phương tới quán cafe và nghe được lời tỏ tình của Tùng với cô bạn khiến cậu vô cùng bàng hoàng. Khánh sẽ làm gì để ngăn câu trả lời của Phương? Chi tiết tập 7 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối 19/8 trên VTV3.

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