Bối cảnh Mùa hè năm ấy tập 11 lên sóng tối 31/8 lấy mốc thời gian sau 4 năm kể từ khi Phương đi du học còn Khánh đi tù. Giờ gặp lại họ đã ở 2 cuộc đời đối lập nhau. Phương (Minh Thu) xinh đẹp và thành công đúng như ước mơ và những gì họ từng tưởng tượng.

Trong khi đó, Tùng Jun (Trọng Lân) giờ đã là lãnh đạo công ty và hết lòng hỗ trợ Phương khi cô vừa chuyển từ tổng công ty xuống. Bất chấp việc bị nhòm ngó và gây khó chịu, Phương nói trách nhiệm của mình là làm mọi người tin rằng cô xứng đáng với vị trí hiện tại. Để ăn mừng, Tùng Jun mời cô bạn đi ăn nhưng Phương chỉ muốn lên căng tin.

Ở diễn biến khác, gặp lại Khánh, Phương nói rất khó nhưng mong anh hãy cố gắng vượt qua bởi cô không muốn bỏ lỡ thời gian họ dành cho nhau. Những tháng ngày phía sau song sắt đã khiến Khánh (Tô Dũng) tự ti trước Phương và anh đã dùng lời nói gây sát thương để đẩy cô ra xa mình.

"Nói thật ở bên cạnh Phương bây giờ chán lắm. Khánh cũng có nhu cầu của một thằng đàn ông nhưng Phương có đáp ứng đâu mà bây giờ Phương lại bảo phải nhìn trước ngó sau xem người ta nghĩ gì về Khánh, xem thái độ của Phương thế nào á? Không có đâu! Một người đi du học ở trời Âu về với một thằng sau song sắt ở nhà tù ra không thể nào hoà hợp được đâu. Nói chung ở gần 1 thằng tù tội như Khánh không làm Phương khá hơn được đâu", Khánh nói khiến Phương rơi nước mắt.

Phương làm thế nào để thuyết phục Khánh? Chi tiết tập 11 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối 31/8 trên VTV3.

Đời thực khác xa trên phim VTV của diễn viên 21 tuổi, cao 1m71 đóng vai Ly 'Nghệ' Nguyễn Thị Trinh gây chú ý khi vào vai Ly 'Nghệ' trong phim giờ vàng "Mùa hè năm ấy". Ngoài đời nữ diễn viên sinh năm 2005 có sắc vóc nổi bật.

Nữ diễn viên sinh năm 2004 đang gây sốt phim giờ vàng VTV cùng con trai Vân Dung Lê Lưu Ly - nữ diễn viên 22 tuổi đang gây chú ý với vai Phương trong phim "Mùa hè năm ấy" đóng cùng con trai Vân Dung trò chuyện với VietNamNet.