Trong Mùa hè năm ấy tập 21 lên sóng tối nay, 23/9, Khánh (Tô Dũng) gọi người đến thanh lý sản phẩm gỗ bị lỗi nhưng bị ép giá. Đúng lúc này Phương (Minh Thu) và Hoàng (Phan Thắng) kịp thời tới xưởng ngăn Khánh bán lỗ.

Ở diễn biến khác, Nhi (Thuỳ Dương) tổn thương khi thấy Phương (Minh Thu) hơn mình về nhiều mặt và chiếm được tình cảm của Khánh. Cô nói những lúc Khánh khó khăn nhất Phương đi du học, chỉ có mình Nhi ở cạnh anh. Nhi quay sang trách móc Hoàng nhưng nào ngờ chạm đúng môi anh.

Trong khi đó, Tùng (Trọng Lân) tới tận nhà mang cho bà Ngọc (Vân Dung) tập hồ sơ của dự án căn hộ mới. Bà Ngọc ám chỉ việc Phương đã có việc làm ổn định, lại sắp có nhà, chỉ còn lo lấy chồng là xong. Không có Phương ở nhà nên Tùng cũng cáo lui ra về mà không nhận lời mời ở lại ăn cơm từ bà Ngọc. Ra khỏi cửa, Tùng bất ngờ thấy Phương đăng tin đang ở quê với Khánh nên khá thất vọng.

Tùng sẽ làm gì? Nhi và Hoàng thành đôi? Chi tiết tập 21 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.