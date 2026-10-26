Tùng lên mạng xã hội tìm hiểu cách làm khâu nhục Lạng Sơn và chân giò vị Tứ Xuyên rồi chỉ đạo nhân viên chế biến, cho vào hộp khâu nhục đóng hộp.

Ngày 26/10, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phát thông báo kết quả xác minh thông tin phản ánh về hoạt động kinh doanh sản phẩm bát khâu nhục Lạng Sơn.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không có cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm như mô tả trên mạng xã hội.

Các sản phẩm khâu nhục đóng hộp trên địa bàn tỉnh đều là các sản phẩm sản xuất, chế biến tại địa bàn, có ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật. Đặc sản Khâu Nhục Thất Khê Lạng Sơn - Bếp Z Food có hành trình gửi hàng từ khu vực 664 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, không phải từ Lạng Sơn.

Chân giò để trong hộp khâu nhục khi người mua khui hàng. Ảnh: Đ.X

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Hà Nội để thu thập các thông tin liên quan. Kết quả bước đầu xác định, đối tượng Lê Đức Tùng (SN 1992) là Giám đốc và là người đại diện của Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI, địa chỉ tại số 660, đường Phúc Diễn, tổ dân phố 1, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Khoảng tháng 9, Tùng lên mạng xã hội tìm hiểu công thức để chế biến món ăn khâu nhục và chân giò vị Tứ xuyên. Sau đó thông qua các trang mạng xã hội, Tùng đặt mua các nguyên liệu, dụng cụ để đóng hộp sản phẩm như hộp thiếc, thịt lợn, chân giò nhãn "Khâu nhục vị Tứ Xuyên".

Ban đầu Tùng chỉ đạo nhân viên sử dụng chân giò lợn để chế biến, cho vào sản phẩm khâu nhục đóng hộp.

Tuy nhiên, do sản phẩm không tiêu thụ được nên Tùng lên mạng tìm hiểu thấy nhiều người rao bán sản phẩm khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp và có nhiều người đặt mua.

Vỏ hộp, nhãn mác được Tùng nhập trên mạng rồi thay thế sản phẩm gửi cho người mua. Ảnh: Đ.X

Qua tìm hiểu Tùng biết xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn là nơi có truyền thống về món ăn khâu nhục nên Tùng đã sử dụng công cụ ChatGPT để thiết kế nhãn, mác sản phẩm "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn".

Tiếp đó, Tùng thông qua mạng xã hội để đặt in nhãn mác gửi về công ty để thay nhãn vào các sản phẩm đã sản xuất trước đó. Trong tháng 9, Tùng đã chỉ đạo nhân viên trong công ty làm ra 500 sản phẩm "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn" để bán ra thị trường thông qua mạng xã hội. Sau khi đổi thành nhãn mác "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn", Tùng đã nhận được nhiều đơn hàng với tổng cộng 150 sản phẩm.

Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng phản hồi không tốt và trả lại sản phẩm. Đến ngày 2/10, Tùng không tiếp tục sản xuất nữa và tiêu hủy số sản phẩm "Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn" còn tồn. Hiện, Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản phẩm khâu nhục trên địa bàn.

Theo đó, Lạng Sơn có 3 cơ sở sản xuất, chế biến khâu nhục đóng hộp; 5 cơ sở kinh doanh khâu nhục đóng hộp và nhiều cơ sở kinh doanh khâu nhục chế biến sẵn. Các cơ sở này đều ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ đúng quy định.