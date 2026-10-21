Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho rằng hộp khâu nhục giả tuy hình thức giống hàng thật nhưng hình ảnh, màu in nhạt, không rõ nét, người mua thường không để ý chi tiết này.

Ngày 21/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Văn Ngọc, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng rao bán sản phẩm mang thương hiệu khâu nhục Thất Khê, Lạng Sơn. Tuy nhiên, khi nhận hàng, người tiêu dùng nhận các loại thực phẩm khác như chân giò hoặc thịt khoanh, gây bức xúc cho người mua và ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở sản xuất tại địa phương.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, trong chiều ngày 16/10, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các biện pháp xác minh, kiểm tra và phối hợp xử lý vụ việc.

Theo ông Ngọc, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục, xác minh thông tin liên quan đến thương hiệu bị phản ánh.

Qua làm việc với một số cơ sở sản xuất khâu nhục Thất Khê, lực lượng chức năng ghi nhận các cơ sở này đã nắm được thông tin về việc sản phẩm của mình bị làm giả từ khoảng một đến hai tuần trước đó.

Tuy nhiên, các cơ sở mới phản ánh với chính quyền địa phương, chưa cung cấp thông tin trực tiếp cho lực lượng chức năng. Chi cục đã phối hợp với lực lượng công an và cơ quan chức năng liên quan để xác minh đối tượng.

"Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản gửi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc công an tỉnh để phối hợp xác minh vụ việc. Đồng thời, giao bộ phận phụ trách thương mại điện tử rà soát các đường link bán hàng, dấu vết giao dịch và thông tin liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa", ông Ngọc cho biết.

Sản phẩm giả mạo khi người dân đặt mua khâu nhục trên mạng xã hội. Ảnh: K.D

Qua rà soát ban đầu, những người tiêu dùng bị thiệt hại được xác định không phải là người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thông tin truy vết qua đơn vị vận chuyển cho thấy các đơn hàng chủ yếu được gửi từ Hà Nội.

Trên cơ sở đó, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi thông tin với Chi cục QLTT Hà Nội theo quy chế phối hợp, đề nghị kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Hiện nay, lực lượng QLTT tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và chỉ đạo các đội nghiệp vụ rà soát, xác minh. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định; nếu có dấu hiệu tội phạm hình sự, vụ việc sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Cũng theo ông Ngọc, đơn vị đang phối hợp, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, góp phần bảo vệ thương hiệu sản phẩm và hạn chế nguy cơ bị giả mạo.

"Hình ảnh và màu sắc trên nhãn có phần nhạt, các chi tiết in không sắc nét bằng nhãn sản phẩm chính hãng. Tuy nhiên, việc đối chiếu cụ thể cần được thực hiện trên cơ sở so sánh trực tiếp hai loại nhãn để xác định rõ các điểm khác biệt", ông Ngọc thông tin.

Bên trong hộp khâu nhục chỉ có khoanh chân giò. Ảnh: K.D

Ông Ngọc cho biết thêm khi bị người tiêu dùng và lực lượng chức năng truy vết, đối tượng liên quan đã xóa số điện thoại, khiến việc liên lạc và xác minh gặp khó khăn.

Ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản ý kiến chỉ đạo yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương xác minh phản ánh. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành việc xác minh, báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn chậm nhất ngày 25/10.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Nguyễn Hạc đăng bài trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc mua sản phẩm Bát Khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp nhưng sau khi nhận hàng, người mua không thể liên hệ với người bán. Bài đăng kèm hình ảnh bao bì và thông tin giao nhận hàng hóa.

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều người dân cũng chia sẻ việc mua khâu nhục nhưng bên trong chỉ có chân giò khiến không khỏi thất vọng.