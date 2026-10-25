Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội; đề xuất tính giá điện theo giờ; giá xăng giảm mạnh; một quốc gia Trung Đông mạnh tay mua loại cá giá rẻ của Việt Nam... là tin tức thị trường chú ý trong tuần.

Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Trên phố Khâm Thiên (Hà Nội), nhiều cửa hàng trà sữa, hồng trà và trà trái cây bình dân xuất hiện san sát nhau. Các thương hiệu Hồng Trà Ngô Gia, Tam Hảo, Thanh Trà, Olong Gia Gia... đồng loạt mở điểm bán với giá khởi điểm từ 7.000 đồng/ly.

Theo đại diện thương hiệu, chi phí nguyên liệu và bao bì cho một ly trà sữa giá 7.000 đồng vào khoảng 5.000 đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận thực tế còn phụ thuộc vào chi phí nhân công, mặt bằng, điện nước và các khoản vận hành khác.

Thực tế, một ly trà sữa thường có giá cao hơn mức này. Giá 7.000 đồng thường áp dụng cho sản phẩm cơ bản, chưa bao gồm các loại topping hoặc lựa chọn nâng cấp.

Khi khách gọi thêm trân châu, thạch, pudding hoặc chọn cốc lớn hơn, tổng số tiền phải trả sẽ tăng lên. Hóa đơn thực tế có thể lên mức 15.000-20.000 đồng, tùy món và lựa chọn của khách. Đây vẫn là mức giá cạnh tranh so với nhiều thương hiệu trà sữa truyền thống.

Đề xuất tính giá điện theo giờ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có một nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung cơ chế giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng, gồm giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường, trong đó có khách hàng sinh hoạt khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật.

Giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm sẽ khuyến khích người dân chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện sang giờ có giá thấp. Nhưng nếu thiết kế biểu giá không phù hợp, nhiều gia đình có thể phải trả thêm tiền vì khó thay đổi giờ sinh hoạt.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương, chi phí tiền điện của khách hàng sản xuất sắt thép có thể tăng bình quân dưới 9%, trong khi nhóm khách hàng trồng thanh long có thể tăng dưới 6% khi áp dụng khung giờ điện mới.

Bộ muốn sớm áp dụng biểu giá điện 5 bậc: 94% khách hàng có thể giảm tiền điện?

Hiện nay, biểu giá bán lẻ sinh hoạt gồm 6 bậc lũy tiến theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025. Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ ngành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2025 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Trong dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ Điều 6 (điều khoản chuyển tiếp) Quyết định số 14/2025 và điều kiện gắn thời điểm áp dụng biểu giá mới với lần điều chỉnh giá điện bình quân.

Theo đó, thay vì 6 bậc lũy tiến như hiện hành, giá điện bán lẻ cho nhóm khách hàng sinh hoạt sẽ gồm 5 bậc, với mức giá tăng dần.

Dự kiến khi áp dụng biểu giá mới, hoá đơn tiền điện của khoảng 94% khách hàng sẽ giảm so với hiện hành.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sinh hoạt theo Quyết định số 14/2025.

Giá thành điện năm 2025 thấp hơn giá bán lẻ bình quân hơn 111 đồng/kWh

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2025 chỉ 2.092,70 đồng/kWh, trong khi đó giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). Như vậy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2025 thấp hơn giá bán lẻ điện bình quân hiện hành 111,3655 đồng/kWh. Chênh lệch giữa giá thành và mức giá bán lẻ điện bình quân đặt ra câu hỏi về khả năng giảm giá điện thời gian tới.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố nội dung về chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025 của EVN.

Hoa tươi dịp 20/10: Sáng tăng giá, chiều giảm vội để xả hàng

Dù giá hoa tươi bán lẻ dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tương đương hoặc thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, sức mua năm nay vẫn không cao. Nhiều điểm bán chủ động đưa ra các bó hoa giá mềm, giảm giá đơn hàng để đẩy hàng trong ngày lễ.

Những bông hồng có cánh in biểu tượng phụ nữ Việt Nam hoặc dòng chữ "Happy Vietnamese Women's Day" được nhập từ Ecuador bằng máy bay được bán với giá 150.000 đồng/cành.

Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng

Giá xăng tại kỳ điều hành 22/10 giảm mạnh, trong đó xăng E10RON95-III hạ 1.816 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel và mazut đều tăng.

Sau kỳ điều hành ngày 15/10, có 14 thương nhân đầu mối đã chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít xăng dầu so với mức giá mà liên bộ Công Thương - Tài chính công bố, góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân và doanh nghiệp.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí.

Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không chứng từ nguồn gốc, chuyển hồ sơ sang công an

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Petimex, trong đó có việc bán xăng dầu trái quy định, gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Một quốc gia Trung Đông mạnh tay mua loại cá giá rẻ của Việt Nam

Xuất khẩu cá rô phi trong tháng 9 tiếp tục tăng mạnh 86% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13 triệu USD. Luỹ kế 9 tháng năm 2026, xuất khẩu con cá này đem về 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, loại cá phổ biến có giá rẻ được bán đầy chợ Việt xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út đạt 10 triệu USD trong 9 tháng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng tháng 9 xuất khẩu sang thị trường này đạt 3 triệu USD, tăng 231% (gấp hơn 3 lần).