Trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ khiến nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM như Lê Lợi, Hàm Nghi, Bùi Viện bị ngập cục bộ, giao thông rối loạn, du khách nước ngoài ngỡ ngàng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 12h ngày 6/10, trận mưa lớn trút xuống trung tâm TPHCM. Nhiều tuyến đường bị ngập nước, gây khó khăn cho xe máy lưu thông.

Em Trương Quốc Thịnh (sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) cho biết em vừa tan học thì gặp mưa lớn, phải ở lại trường chờ mưa tạnh mới về nhà. “Em thấy khá kỳ lạ khi giữa trung tâm thành phố mà vẫn xảy ra ngập nước”, Thịnh chia sẻ.

Anh Đỗ Anh Tú (phường Bến Thành) chia sẻ rằng trận mưa đến quá bất ngờ khiến anh không kịp trở tay, phải dầm mưa trên đường.

Tại giao lộ Lê Lợi (phường Bến Thành), đường ngập khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Một nữ du khách nước ngoài cho biết đây là lần thứ 5 đến Việt Nam. Tuy nhiên, bà lần đầu tiên chứng kiến cảnh đường phố ngập nước sau trận mưa lớn.

“Tôi thường xuyên đến Việt Nam du lịch nhưng chưa bao giờ gặp trận mưa lớn như hôm nay, khiến đường phố ngập như vậy”, nữ du khách chia sẻ.

Phố Bùi Viện bị ngập nước khiến người dân và du khách gặp khó khăn khi di chuyển.

Anh Trí (nhân viên một quán nước trên phố Bùi Viện) cho biết cảnh ngập nước ở đây đã trở nên quen thuộc mỗi khi có mưa lớn. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú, trò chuyện vui vẻ khi nước ngập mặt đường.

Người dân sống trong khu vực mong hệ thống thoát nước được cải thiện để mỗi khi mưa lớn không còn phải thấp thỏm trước cảnh đường phố ngập nước.