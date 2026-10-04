Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường phía Tây, Tây Bắc TPHCM ngập sâu. Nhiều xe chết máy, gây khó khăn cho người dân di chuyển.

Khoảng 15h, nhiều phường ở khu vực phía Tây và Tây Bắc TPHCM xuất hiện mưa lớn. Trận mưa kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường tại các phường Bình Trị Đông, Phú Thạnh, Tây Thạnh và Tân Sơn Nhì.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nước trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông) có thời điểm dâng cao khoảng 0,6m, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Nước dâng cao gần như “nuốt chửng” biển số xe máy. Nhiều người buộc phải xuống dắt xe qua đoạn ngập để tránh phương tiện chết máy giữa dòng nước.

Anh Lê Hoàng Phong (phường Bình Trị Đông) cố gắng đưa con gái vượt qua đoạn đường ngập. Anh sống tại khu vực này hơn 10 năm và quá quen với cảnh ngập mỗi khi mưa lớn. “Chỉ cần một trận mưa lớn trút xuống, tuyến đường này lại chẳng khác nào sông”, anh Phong nói.

Nước dâng cao tràn vào cả xe buýt, trong khi một xe tải chở vật liệu bị chết máy giữa dòng nước.

Tại khu vực kênh Chiến Lược, nước tràn lên mặt đường.

Anh Cường, người đã sinh sống hơn chục năm trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông), cho biết khu vực này ít bị ảnh hưởng bởi triều cường nhưng cứ mưa lớn là nước lại dâng trên đường.

Dù đã quen với tình trạng ngập, việc buôn bán bánh mì của anh vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do người dân ngại di chuyển qua khu vực ngập. Anh mong tuyến đường sớm được nâng cấp, đồng thời hệ thống cống thoát nước được cải tạo để hạn chế tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn.

Cách đó không xa, tại hẻm 385 Chiến Lược, anh Hồ Thái Hòa cho biết mỗi khi mưa lớn, khu vực này lại ngập mênh mông như sông. Thấy nhiều phụ huynh chật vật đưa con qua dòng nước, anh thường hỗ trợ bế học sinh và trẻ nhỏ vượt qua đoạn ngập an toàn.

Do tuyến đường nằm sát kênh, rác theo dòng nước trôi dạt lên mặt đường. Bà Năm đã đứng hơn một giờ để đẩy, gom rác về sát bờ. Bà cho biết, nếu không làm vậy, sau khi nước rút, rác sẽ phủ kín mặt đường.

Công an phường Bình Trị Đông đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn các tuyến đường khác nhằm hạn chế phương tiện chết máy. Đồng thời, lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ người dân đẩy những xe bị chết máy vượt qua đoạn đường ngập.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Thanh Hoài, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, cho biết nguyên nhân đường Mã Lò thường xuyên ngập là do mặt đường hiện tại thấp, trong khi lượng nước mưa lớn khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát.

Theo ông Hoài, UBND phường đang liên tục đôn đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố sớm triển khai dự án nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước theo đúng quy định. Đơn vị quản lý đã hoàn thiện báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đang trong quá trình chuẩn bị các bước để triển khai dự án.

Anh Hiếu, người lái xe ba gác, cho biết khi chứng kiến nhiều người chật vật dắt xe qua dòng nước, không ít phương tiện bị chết máy, anh đã dùng xe của mình để hỗ trợ người dân vượt qua đoạn ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo từ 13h ngày 4/10 đến 13h ngày 6/10, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, một số nơi có thể vượt 150mm.

Đáng chú ý, mưa lớn còn duy trì trong những ngày tiếp theo. Từ 13h ngày 6/10 đến 13h ngày 7/10, lượng mưa dự báo đạt 40-80mm, có nơi trên 100mm.