Không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Nam, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600mm/đợt. Chiều và tối nay 6/10, TPHCM và Nam Bộ có thể mưa giông mạnh kèm sấm sét, nguy cơ ngập úng ở đô thị.

Miền Trung mưa lớn, có nơi trên 400mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 6/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, rải rác giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 5/10 đến 8h ngày 6/10 có nơi trên 200mm, như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 297mm, Sen Thủy (Quảng Trị) 427,6mm, Phong Điền (TP Huế) 203,4mm.

Dự báo trong ngày và đêm 6/10, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Nhiều khu vực ở miền Trung và Nam Bộ mưa lớn, nguy cơ ngập úng. Ảnh: Trần Tuyên

Ngày và đêm 7/10, mưa lớn tập trung ở khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, với lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong ngày và đêm 8/10, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Tính từ ngày 6 đến hết đêm 8/10, tổng lượng mưa tại khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Riêng khu vực phía Nam Quảng Trị đến TP Huế có thể mưa 300-400mm, có nơi trên 600mm.

Đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Ngãi, Bắc Bộ trời lạnh về đêm

Cơ quan khí tượng cho biết, trưa và chiều 6/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác ở phía Đông Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Tại Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

TPHCM và Nam Bộ đề phòng mưa lớn gây ngập

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa lớn tại miền Trung còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Mưa với cường suất lớn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Mưa lớn có thể gây ngập úng ở TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Người dân trong vùng ảnh hưởng cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất để chủ động ứng phó.

Ngoài miền Trung, chiều và đêm nay 6/10, phía Đông Gia Lai, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết thêm, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam khiến mưa gia tăng. Trong 3 ngày tới (6-8/10), Nam Bộ tiếp tục có mưa nhiều, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào trưa, chiều, tối và đêm.

Trong đó, chiều và tối 6/10, khu vực đô thị TPHCM - Cần Thơ - Lâm Đồng đề phòng mưa lớn, nguy cơ gây ngập.

Người dân cần đề phòng ngập tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém; trong mưa giông cảnh giác với lốc, sét và gió giật mạnh.